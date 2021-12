Osud roku 2022 podle hvězd: dařit se bude hlavně Pannám, Štírům a Střelcům

Beran

21. 3. – 20. 4.

V následujícím období nebudete bezstarostně plout po klidných vlnách, právě naopak.

Hvězdy pro vás nachystaly mnoho změn, kterých však není třeba se obávat, jestliže doopravdy toužíte posunout se ve svém životě o kus dál, a to jak ve vztazích, tak i v oblasti práce a kariéry. Osud toto vaše vnitřní rozhodnutí prověří několika lekcemi, které vám snad mohou připadat až příliš náročné, díky nim však můžete získat tolik potřebný nadhled a s ním i novou energii a vitalitu. Ve finále se pak zbavíte všeho zbytečného balastu a půjdete životem s otevřenou hlavou i srdcem, spokojení sami se sebou.

Práce a kariéra

Nevyhovuje vám momentální zaměstnání? V roce 2022 budete mít jedinečnou šanci to změnit, hvězdy stojí na vaší straně, a až do konce léta vám budou posílat do cesty zajímavé pracovní nabídky. Stačí si jen vybrat tu, která vás nejvíc osloví a zaujme. A to nejen svým obsahem, nýbrž také ohodnocením. V příštím roce tedy očekávejte, že se vaše finanční situace příjemně stabilizuje.

Láska a vztahy

Nový rok vám bude přát i v lásce, zejména od února můžete očekávat, že se dosavadní vztahy výrazně zlepší a v partnerství zavládne pohoda, jakou jste už dlouho nepocítili. Pokud ovšem váš vztah už delší dobu spěje ke krachu, nelámejte nic přes koleno, kroťte svou ohnivou povahu, nerozdmychávejte zbytečné hádky, rozlučte se s minulostí a otevřete srdce nové lásce, která přijde.

Zdraví a kondice

Máte tendenci přeceňovat své síly a nepřetržitě držet nohu na plynovém pedálu. Na to ale pozor! Dlouhodobý stres u vás bývá častým spouštěčem infekčních onemocnění, a to především na přelomu zimy a jara. Takže si kromě nesčetných aktivit naordinujte také odpočinek a během chladných měsíců zásobte své tělo vitaminy a hřejivou péčí (masáž lávovými kameny, sauna apod).

Šťastné číslo

Se znamením Berana je spojeno číslo devět. Devítka symbolizuje zakončení a završení. Ztělesňuje touhu po splnění ideálů, velkorysost, vznešenost, ušlechtilost, altruismus, pedagogické nadání a vynalézavost. Jde o číslo s hlubokým rituálním významem. Je v něm ukrytá mentální síla, snaha o nalezení smyslu života, zájem o duchovní záležitosti, mystiku, filozofii, vědu a umění.

Patron a ochránce

Tím, kdo dohlíží na zrozence ve znamení Berana, je Ares – vášnivý bůh, který miluje statečnost a bojovného ducha. Své svěřence umí obdarovat divokou, nespoutanou láskou, ale také dechberoucí kreativitou a nezdolnou vnitřní silou, díky které mohou snáze kráčet v životě za svými vysněnými cíli a vizemi. Disponuje také velkou emotivností, silně vyvinutými instinkty a vrozenou asertivitou.

Vhodná vůně

Pro vás je typický nezdolný temperament, odvaha a nechuť ke kompromisům. Milujete společnost, jste rádi ve středu dění a umíte být okouzlující ve své spontánnosti. Ostatní z vás cítí nadšení a dynamičnost. Tyto charakterové rysy umocňují i vůně, které si vybíráte. V tomto ohledu jste velmi odvážní. Máte rádi vůně plné vášně, jako je kašmírové dřevo, růžový pepř, drcená máta.