V Česku bude jaro 2022 drsnější než jinde ve světě, čte z hvězd astrolog

Můžete víc napovědět těm, kteří nevědí, jak na to?

Ať zapomenou na mozek a soustředí se na oblast svého srdce a položí mu otázku: „Je toto tvrzení pravda?“ nebo „Je takové chování, jednání a tak podobně v můj prospěch?“ A podle odpovědi se pak zařídit. Tak jednoduché to je. Je však třeba se to naučit a nenechat do toho zasahovat svůj mozek, což je zejména pro analytická znamení, jako jsou Panna, Vodnář, Štír, Střelec, hodně obtížné. Kdo má v srdci lásku – a máme ji všichni, jen je často přebita chamtivostí, mamonem, kalkulem a podobně –, může se to tréninkem naučit. Jak už po mnoho tisíciletí praví mudrci: „Všechny odpovědi máme v sobě!“

Ti, co jsou ochotni se učit, mají šanci na dlouhodobější a třeba i šťastný vztah. Hvězdy však pouze naznačují, s kým to učení půjde snáze a s kým hůře.