Týdenní horoskop pro ženy všech znamení od 28. února do 6. března

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Středeční novoluní, které proběhne v 18:34 hodin, vás rozhodí a budete smutnit nad tím, jací nejste, a přitom pominete svoje klady a úspěchy. Spolehlivě vás postaví na nohy to, když vás partner obejme, políbí a ujistí, že jste ti nejlepší pod sluncem. Není ovšem jasnovidec, proto mu rovnou povězte, co od něho čekáte.

Beran 21. 3. – 20. 4.

Existuje určitá hranice, kterou byste ani v rozčílení neměla překročit. Pravda, nebude snadné se ovládat, když musíte pořád dokola všem opakovat, co si přejete, co odmítáte a proč. Vypjatým situacím dokážete lépe čelit, jestli se takovým debatám prostě vyhnete.

Býk 21. 4. – 21. 5.

Blízký člověk se chopí šance, jenže navzdory dobrým úmyslům vám zkomplikuje život. Jestli se hned napoprvé nepodaří dát všechno do pořádku, zkuste to znovu. V duchu si opakujte, že jste v tom nevinně, proto není důvod, abyste si připadala hloupě. Díky tomu nevybuchnete.

Blíženci 22. 5. – 21. 6.

Zakládáte si na tom, že jste vždy dobře informovaní. Vystavujete se ovšem riziku, že odhalíte něco, z čeho budete zklamaní. Týká se to zejména blízkého člověka, nebo jeho vztahu k vám. Tentokrát bude lepší, když si ponecháte iluze až do chvíle, než si dotyčný ujasní, co k vám cítí.

Rak 22. 6. – 22. 7.

Konečně se začnete probírat z jakési citové otupělosti a uvědomíte si, kdo a proč je pro vás v životě důležitý. I priority se změní. Ti, kteří vás znají a mají rádi, rozhodnutí budou respektovat. Vlastně ani nepotřebují, abyste jim něco vysvětlovala, nebo se dokonce obhajovala.

Lev 23. 7. – 22. 8.

Pokud to půjde, raději nikam necestujte. Budete totiž myslet na spoustu jiných věcí, takže se nesoustředíte a zabloudíte, nebo se dostanete do sporu s policisty. Ani ve vypjatých situacích však neztratíte pověstný smysl pro humor. Máte zkrátka osobitý způsob, jak čelit stresu.

Panna 23. 8. – 22. 9.

Přednášky o morálce, stejně tak příkazy či zákazy si raději odpusťte. A to i v případě, že vás pobouří rozhodnutí člověka, na němž vám záleží. Tím byste ho dohnala k tomu, že se už příště nesvěří. Sebeovládání se vyplatí i tehdy, když kdosi nedodrží slib, což nesnášíte.

Váhy 23. 9. – 23. 10.

Nedávné události vás utvrdí v tom, že jste uvázli v bludném kruhu. Nápady, jak se vymaníte, budou originální, občas až bláznivé. Mnozí vás proto budou nabádat, ať raději necháte všechno při starém. Kdepak, intuice i rozum radí lépe, a tak méně bádejte a víc konejte.

Štír 24. 10. – 22. 11.

Záležitost, která vám připadala nedostupná, dostane reálnou podobu. Vyvolá to ovšem výměnu názorů. Zazní tak ostrá slova, že nezasvěcený může mít dojem, že spolu snad už nikdy nepromluvíte. Není to tak dramatické, protože je to vaše oblíbená metoda, jak si utřídit myšlenky.

Střelec 23. 11. – 21. 12.

Bujná fantazie a rozbouřené emoce vás dovedou k mylným závěrům. Pokud se partner nezachová podle vašich představ, začnete v tom hledat vztahovou krizi, nedostatek zájmu, dokonce ho můžete podezírat z nevěry. Přitom máte nervy na pochodu z úplně jiných důvodů.

Kozoroh 22. 12. – 20. 1.

Zpráva, kterou s napětím očekáváte, se zřejmě opozdí. Nepanikařte, ale využijte čas k tomu, že záležitost ještě jednou proberete s tím, komu důvěřujete. Postupujte však taktně, ať dotyční nemají dojem, že chcete ze smlouvy, dohody či vztahu vycouvat, nebo je dokonce oblafnout.

Vodnář 21. 1. – 20. 2.

Sice se ještě vyhýbáte společenskému životu, drobné rozptýlení s přáteli vám ale prospěje. Ani tím se ovšem nezbavíte touhy po jisté věci. Napnete všechny síly, abyste ji získala, a to včetně toho, že oslovíte lidi, které mají pověst nafoukanců. Překvapí vás vstřícným gestem.