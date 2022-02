TEST: Jaký typ odpočinku je pro vás ten pravý?

K dokonalému odpočinku není v žádném případě nutná dlouhá dovolená. Jde to i jinak. Právě teď v chladném období roku potřebujeme zařadit častější přestávky. Rychle si „dobít baterky“ a překonat pošmourné dny.

Přitom je to pro nás právě teď těžší než kdy jindy, ve skutečnosti to totiž s oddechem často vypadá jinak. Mnohé z nás nedokážou (ani když jsou na hony vzdálené svému pracovišti) opravdu vypnout. Podle průzkumu se dokonce 70 procentům lidí ani po pracovní době nedaří přestat myslet na práci. Jsme už sice doma, ale v duchu zůstáváme v práci – to tvrdí odborníci.

V době homeoffice je těžké zbavit se napětí

V koronavirové době je pro mnohé, kdo využívají možnosti práce z domova, těžší oddělit zaměstnání a volný čas. Přístup k počítači máme přece většinou 24 hodin denně. Ale nejen práce na nás klade čím dál tím vyšší nároky, i v soukromém životě jsme vystavováni většímu stresu – zejména ženy, které kromě svého zaměstnání musí zvládnout i kompletní péči o rodinu. Uklízet, prát, vařit, stlát postele... A ještě zvládnout pracovní úkoly.

Čas na odpočinek? Ten nám schází. A když už pro sebe přece jen volnou chvilku najdeme, je jasné, že v těchto krátkých okamžicích se dokonale uvolnit nedokážeme. Naše energetická bilance je pak nevyvážená, spotřebujeme víc síly, než načerpáme. Kromě toho je pro nás často náročné zbavit se napětí a nechat věci jen tak plynout, to potvrzují i psychologové.

Klidu můžeme dosáhnout i jiným způsobem

Problém spočívá v tom, že mnoho lidí prostě neví, jak kvalitně odpočívat. Důležité je uvědomit si, že neodpočíváme všichni stejným způsobem, neexistuje žádný univerzální recept na optimální relaxaci. Trvalá regenerace je otázkou typu – jeden potřebuje v běžném životě nové podněty k tomu, aby dokázal vypnout, jiný si nejlépe odpočine, když prožije den zcela spontánně.