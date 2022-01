Češi si stěžují a humor je drží, říká psycholožka pátrající po štěstí

Jsou Češi šťastní? A mají Bhútánci ve srovnání s námi spokojenější životy, když jejich král místo hospodářských výsledků sleduje hrubé národní štěstí? Kristýna Tronečková se už v rámci studia psychologie rozhodla pátrat po štěstí. Co nenašla doma, vydala se hledat do světa. Žila vždy nejméně půl roku v šesti odlišných zemích a to, nač přišla, shrnula do dvou knih.