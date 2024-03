Žiju s představou, že partnera znám z minulého života, říká Tereza Bebarová

Bavíme se ve chvíli, kdy je ještě pár dní předtím, než se diváci dozvědí vítěze třetí řady soutěže Peče celá země. Vy už ho ale znáte, že?

Samozřejmě! My ovšem nesmíme nic prozrazovat.

Je těžké udržet tajemství? Ptají se vás na to?

Ano, lidé okolo mě vyzvídají, tipují… Je dobrodružství poslouchat jejich odhady, kdo dojde minimálně do finále a kdo to pak vyhraje. Tím, že už to vím, je pro mě o to zajímavější vžít se do diváka, který to kolikrát vidí po svém.