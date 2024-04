Vystupovat v Praze je často za trest. Lidé jsou tam zpovykaní, říká brněnský komik

Pocházíte z Brna. Máte rád Prahu?

Do Prahy jezdím často pracovně. Mám ji rád, ale je pro mě úžasná jen takto nárazově, bydlet bych tady nemohl. Nesedí mi její rychlost. Už v metru do mě začnou vrážet lidi, protože se nedokážu přizpůsobit tempu. Všichni někam strašně pospíchají.

Brno je velká vesnice s úplně jiným tempem. Když vyrazíte do města, vždy potkáte známého, s nímž se můžete dát do řeči. To se Pražákům na Václaváku asi moc často nestane. A zároveň je Brno dostatečně velké, aby tam bylo vše, co člověk potřebuje k životu. Na Brno nedám dopustit, žiju tam celý život. Jediná jeho nevýhoda je, že musíte dojíždět do Prahy. (směje se)