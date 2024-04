Pokladní s brýlemi z pornofilmu v „nehobbyčejné“ knize. Pokřtí ji Čtvrtníček

Ukázky z Křepelkovy „nehobbyčejné“ knihy Pán, zhruba 55+, si hodlal v myčce před Hobbymarketem umýt vůz a řádně čekal, než si ho domyje člověk před ním. Po uvolnění boxu vjela mu tam bílá A5 šoférovaná mladým chlapcem rovněž celým v bílém, s vygelovaným kohoutem. Pán 55+ si šel s mladíkem o situaci pohovořit, což vyústilo v invektivy na obou stranách. Po nějaké době pán 55+ viděl, že se s blbem nedomluví, jako moudřejší ustoupil a začal se vracet ke svému vozu. To dodalo gelistovi odvahy a přisadil si poslední peprnou nadávku. Pán 55+ se beze slova otočil, vrátil se a nádhernou budspencerovkou poslal pi*use pod jeho vytuněný vůz, kde si na hodnou chvíli ustlal. Čistá krása. – Jestli k nám pán 55+ někdy zavítá nakoupit, má ode mě okamžitě slevu. Přebal knihy Fušeři autora Mikuláše Křepelky. (duben 2024) Takže se sem dobelhal zase jeden pi*us a hlásí: „Včera sem tady koupil profily za 29 korun. A v bauhauzu je mají za 25.“ – „Dobrý den, jak mám pracovat s touto informací?“ – „No, já chcu uplatnit tu garancu nejnižší ceny.“ – „Dobrá, nakoupil jste 3 kusy, dostanete tedy 12 korun nazpět plus 10 % slevu. To dělá 7,50. A to je výborné, ještě 50 halířů vyděláte, musíme to zaokrouhlit a dát vám 8. – Doufám, že jste si to objel vozem.“

Ředitel byl hned po ránu čilej: „Metoději, vyjeďte mi statistiku prodeje.“ Hloubavě pak hledí do papíru a náhle se rozzáří: „No, tohle je naprosto úžasná prodejní položka. Zařiďte, ať ji okamžitě dají do pokladní zóny.“ – „Šéfe, to není vhodná položka do pokladní zóny.“ – „Vhodná, nevhodná, ať ji tam hned dají, má úžasné odprodeje!“ – „Fakt bych to nedělal.“ – „A proč jako?“ – „Je to akvarijní rybička za 6 korun.“

Nehobbyčejná pokladní telefonuje do domácích potřeb: „Potřebuju EAN na cedník.“ Paní Jana z domácích potřeb: „Jakej, má díry?“

Služební cesta se třemi kolegyněmi 50+ má něco do sebe. – O problémech s takzvaným „spodkem“ včetně jeho operací vím už asi úplně všechno.

Když vás takhle nehobbyčejně přepadne kontrola ČOI a dva strejci už tři hodiny šušní ty dvě předvyplněný stránky protokolu do svých usoplených noťásků, tak věta, kterou opravdu, ale opravdu nechcete slyšet, je: „Ty, Franto, pocem, mně se to ňák vymazalo…“

Pár základních odpovědí na časté zákaznické otázky, bez kterých člověk ve zdejších temných uličkách nepřežije: „Ste ze železa?“ – Ne, z uhlíku a vody. „Prosimvás, vy ste vocaď?“ – Ne, já bydlím v centru. „Ste vod barev?“ – Už jsem se umyl.