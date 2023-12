Moji stand-upovou kariéru odstartovalo těhotenství, vypráví Adéla Elbel

„To je takový výčet z Wikipedie, ale není moc realistický,“ vysvětluje. „Herečkou nejsem a ani zpívat neumím. Kdysi jsem měla kapelu, ale to byla spíš kapela mluveného slova. Jsem vystudovaná nederlandistka, ale ani knihy z nizozemštiny už nepřekládám. Takže jsem stand-up komička a moderátorka. To jsou dvě disciplíny, které miluju a které mě baví obě stejně. Moderuju nejrůznější večírky, které mohu proložit stand-upy. Jsem ráda multifunkčnější. Je to praktické.“

Říkáte o sobě, že co si umanete, toho dosáhnete. Co vzniklo z vašeho posledního „umanutí“?

Jejda, to je pořád něco. Jakmile mám pocit, že už trochu stagnuju, začnu si na sebe šít nějakou výzvu, která mě zase posune dál. Bez výzev totiž necítím potřebu se nějak rozvíjet. Jsem taková challenge girl. Posledním realizovaným umanutím je moje talkshow S Adélou a po roce její přesun z Brna do Prahy, a to do Divadla U Hasičů, což vlastně znamenalo úplně nový začátek. Se vší prací, kterou obnáší.