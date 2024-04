Dnešní doba? Klid před bouří a obavy, ale také naděje, říká Pavla Gajdošíková

Nedávno jste zazářila v roli plukovnice Leony Váchové v seriálu Extraktoři, který sice zaznamenali mnozí, ale ne každý ho mohl vzhledem k tomu, že je na Voyo, sledovat. Můžete přiblížit, čím je tato série výjimečná?

Je to špionážní minisérie, jejíž ústřední téma u nás myslím není úplně běžné. Zabývá se únosem dvou Češek v zahraničí a především se soustředí na práci specialistů, kteří pomáhají našincům, když se dostanou v cizině do větších problémů. Jde o poměrně akční seriál obohacený i vztahovými linkami hlavních postav se spoustou atraktivních záběrů z jiných zemí. Točili jsme hodně v Turecku na hoře Ararat, což dokreslovalo atmosféru. Věřím, že diváci mohou pocítit autenticitu místa, my ji docela pocítili. Režie se ujal Roman Kašparovský a za kamerou byl výborný Vladimír Smutný.

Bylo pro mě dost nepochopitelné a nové proniknout do světa porna. Chvilkami jsem se tedy dost divila a leccos se dozvěděla.