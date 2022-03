VIDEO: Je těžké se teď radovat, shodují se Formanová a Gajdošíková

„Cítím radost i smutek. V této situaci je těžké se radovat. Myslím, že to tak má hodně lidí,“ říká Antonie Formanová, která si odnesla Českého lva za herecký výkon ve vedlejší roli. „Mám ale určitě radost za film Okupace, který právě teď kvůli tomu, co se děje, nabírá na úplně jiném významu. Posílám sílu a radost, kterou jsem z této sošky nabrala, tam na Ukrajinu,“ uvedla.

Sama se snaží společně se svými kolegy a spolužáky z DAMU pomáhat i prostřednictvím svého umění. „To, co my umíme a jak můžeme podpořit Ukrajinu, je částečně i to, že se snažíme předávat radost tím, co děláme,“ říká herečka, která na sebe výrazně upozornila v roce 2018 televizní minisérií Dukla 61.

Nová držitelka Lva za herecký výkon v hlavní roli Pavla Gajdošíková ve své děkovné řeči i rozhovoru pro iDNES.cz zdůraznila, jak je hrdá na všechny Čechy, kteří se rozhodli pomáhat. „Je smutné, co se děje. Není největší čas na radosti, ale bylo příjemné tam stát, dostat cenu a podpořit Česko, že tak hezky pomáhá a jde příkladem ostatním státům,“ popisuje.

Gajdošíková si letos za svůj herecký výkon ve filmu Chyby odnesla ocenění už z Cen české filmové kritiky. Letos se má objevit ve filmu Michala Langa Vidět Salisbury. „Budu se snažit hrát své role na sto procent. Dávat do nich co nejvíc a doufám, že budu mít zase někdy štěstí na takový film,“ pronesla.

Kromě Gajdošíkové a Formanové byli letos z herců oceněni také Václav Neužil a Oldřich Kaiser. Favorizovaný film Zátopek v režii Davida Ondříčka si odnesl celkem osm sošek. Cenu za mimořádný přínos české kinematografii tentokrát obdržel mistr zvuku Ivo Špalj, který je jako zvukový režisér podepsán pod stovkami snímků.

Ještě před samotným udílením Českých lvů filmaři tleskali pro Ukrajinu a v Rudolfinu promluvil ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis. České filmaře v proslovu vyzval, ať nespolupracují se svými ruskými protějšky. Moderátor Jiří Havelka i herečka Elizaveta Maximová, která má v Rusku rodinu, pak ale v průběhu večera upozornili na nebezpečí uplatňování kolektivní viny.