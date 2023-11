Většina stand-up komiků ego jen hraje, dokážou být i milí, říká Pavel Tomeš

Začněme prosím rovnou vysvětlením neobvyklého názvu vaší nové knihy.

Kniha 13! má název podle jednoho velice zajímavého výsledku, který se vzpírá selskému rozumu a je vysvětlen hned v jejím úvodu. Když jsem sbírku dával dohromady, hodně jsem řešil, jak by měly být povídky v knize seřazeny. Strávil jsem tím dost času, ale jen do doby, než jsem zjistil, že možností, jak seřadit třináct povídek do knihy, je 13!, tedy třináct faktoriál. A to je obrovské číslo, přes šest miliard. Kdybych se každé z těch možností věnoval třeba jen deset vteřin, trvalo by mi probrat se všemi asi dvacet století. Opravdu velmi překvapivý výsledek.

Přepínat ze šesťačky na dědka a pak zase na drsnou pětatřicítku mě hodně bavilo.