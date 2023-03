Mám ráda výzvy. Pootevírám tak dvířka do jiného světa, říká Tereza Bebarová

Terezo, v posledních letech tě vídáme na obrazovkách hlavně ve spojení s jídlem, respektive se sladkými moučníky. Moderuješ soutěž Peče celá země a sama pečeš i v TV pořadu Buchty po ránu. Jsi vážně takový fanda do pečení?

Je pravda, že před třemi a půl lety, kdy jsem začínala s moderováním soutěže Peče celá země, jsem pečení sama moc nedala. Ne, že bych na to byla levá, ale prostě žiju určitým životním stylem, kam moučníky úplně nezapadají. V průběhu soutěže jsem pak koukala jako blázen, co všechno je v tomto řemesle možné dokázat, jak je to mnohdy složitá alchymie, a začalo mě to fascinovat. Když se sejdete s patnácti lidmi, kteří tomu oboru rozumí, tak vám to samozřejmě nedá a začnete se na leccos ptát. A pak zjistíte, že jste odklopili víko krabice s nekonečnou zásobou technik, receptů, postupů, zkušeností a vtáhne vás to.

Dlouho jsem měla se sociálními sítěmi problém. Ale nakonec jsem si uvědomila, že asi myslím zpátečnicky. Mám k nim teď velmi pragmatický vztah.