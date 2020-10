Tereza Bebarová bydlí v domě za Prahou. V přístavku na zahradě natáčí

Rodina žije v domě patnáct let. „Tento dům nám vyhovoval, protože byl takový univerzální. Neměl vyhraněný styl. Je to vlastně bílá kostka. My jsme dodali modré okenice, takže z toho máme řecký domek. Když vysuneme modrobílou markýzu, připadáme si jako na řeckém ostrově Santorini. Díky markýze můžeme sedět na terase, i když venku prší,“ prozradila Tereza Bebarová podrobnosti o výběru jejich hnízdečka.

K domu patří i velká zahrada, jež je koncipována tak, aby s ní bylo co nejméně práce, ale působila upraveným dojmem. Děti tu mají houpačku, na níž s oblibou tráví volný čas.

„Jsme přírodní lidé, proto trávíme na zahradě dost času. Rádi zajdeme také do lesa, který je co by kamenem dohodil,“ vyprávěla herečka o tom, co ráda s rodinou dělá, když zrovna nenatáčí.

V obývacím pokoji najdeme řadu zajímavostí, jako jsou obrazy nebo starožitný klavír. Každou návštěvu ovšem na první pohled zaujme soška Ganéši. „Tenhle Ganéša je z ášramu ve Střílkách u Kroměříže. Byli jsme tam v obchodě. Vlastníme i několik mandal, protože z nich jde pozitivní energie. Máme tu ale třeba i ruskou ikonu nebo křížek po předcích,“ popsala herečka originální předměty, které vlastní.

Skutečným klenotem je pak zlatá skříň, jež dodává obýváku nádech luxusu. „Zlatá skříň je vyrobena na zakázku a je komplet z týkového dřeva. Truhlář to dělal skutečně v Indonésii, i když u nás ji museli kvůli nevyhovujícím rozměrům ještě předělat,“ vysvětlila Tereza původ skříně.

Srdcem domácnosti je pak kuchyň. „Kuchyň jsme také nechali předělat od našeho truhláře Tondy Hrkala tak, aby nám plně vyhovovala. Mám tu spoustu předmětů, které mi posílají šikovní lidé, kteří vystupují v našem pořadu. Oblíbila jsem si například košíček od drátenice Martiny Cekrové z Třince,“ pochlubila se moderátorka.

Netradiční obrazárna

V domě se nachází i speciální „duchovní“ místnost, kam chodí rodina relaxovat. Na zdi tu visí velká mandala v krásných zlatavých barvách, dovezená přímo z Indie, kde byla Tereza s partnerem navštívit velkého duchovního učitele Saí Babu.

„Východní filozofie je mi díky své nenásilnosti blízká. Není to v podstatě náboženství, ale životní cesta. Ty symboly a artefakty se mi líbí, protože jsou barevné a veselé. V Indii jsou lidé usměvaví, i když jsou chudí. Jejich optimismus a životní síla jsou velké. U nás jsou bohužel lidé zakaboněnější,“ sdělila Tereza svoje dojmy z cest.

Kuchyň je dělaná na míru a Tereza z ní vysílá, pokud v pořadu zrovna něco peče.

Vyladěná je také toaleta, v níž je malá galerie. „Máme obrazárnu na záchodě, je tu třeba reprodukce fresky od Michelangela Stvoření Adama,“ dodala herečka s úsměvem na tváři.



Domácí studio

Po odchodu z nekonečného seriálu Ulice se usměvavá představitelka Světlany rozhodně nenudí. Díky úspěchu pořadu Peče celá země totiž ve svém domě s partnerem natáčí lifestylový magazín Čas na TE. BE, který pravidelně přináší vychytávky do domácnosti, dílny nebo zahrady. Neváhá ale zabrousit i do ezoteriky nebo duchovna.

Pořad rychle oslovil starší generaci, ale dokáže komunikovat i s mladšími diváky. Čas na TE.BE je vysílán na TV Mňam, Hobby TV a TV Praha, bude mít vlastní kanál také na YouTube. Šikovní lidé z Čech a Slovenska tak mohou posílat svoje nabídky ve formě klipů.

Natáčí se v přístavku, který původním majitelům sloužil jako byt pro maminku, Tereza s partnerem z něj udělali pracovnu. Je sem samostatný vchod ze zahrady, ale dá se do něj projít i chodbičkou z kuchyně.

Najdeme tu prostornou sedačku, odkud moderátorka komunikuje s hosty, velkou televizi a saunu. Vystavena je tu také Cena Thálie, kterou Tereza získala za roli v muzikálu. „Dostala jsem ji právem, tehdy jsem málem zkolabovala, jak jsem byla hubená a vysílená z práce,“ svěřila se oceněná herečka.