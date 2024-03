Hrát v kriminálce s malou dcerou? Nebyla jsem nadšená, líčí Petra Špalková

Jak se dítěti vysvětluje, že natáčení je takzvaně jen jako? Říkám si, že muselo být obtížné postavit malou dívenku do situace, že ji někdo unesl, kolem ní se střílelo...

Naše děti jsou v divadelním prostředí odmala. Andělka měla v osmi letech nakoukáno šest shakespearovských her včetně Richarda III. a Othella. Jsou to těžké tituly, které dítě nemůže intelektuálně obsáhnout, ale je dobré, když si z nich dovede chytit příběh. Je to podobné jako čtení s porozuměním, kdy dítě přečte pár stránek a mělo by být schopné říct dějovou linku. Takže Andělka odmalička chápe, že je to jen jako. Když jí byly čtyři, připravili jsme jí Mikuláše. Rozčilovala se, prý dobře ví, že to je jen kostýmovaný pán, který jí nemá co říkat, jestli zlobila, nebo ne. Dost ho nesnášela.

Úplně nemusím oficiální akce, premiéry, předávání cen. Znamená to – najdi šaty, najdi kabelku, připrav se, že o tobě budou psát, jak kabelku nemáš sladěnou s botami.