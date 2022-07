Vedle dětí vypadáme na jevišti jako kopyta, říká herečka Petra Špalková

Ve svých rolích nezřídka působíte jako samostatná a nepřístupná žena. Jste taková i ve skutečnosti?

Vůbec ne. Řekla bych, že jsem naopak velmi přátelský a společenský typ. A taky jsem jaksi „jemnohmotnější“ než postavy, které obvykle hraju.

Často se objevujete ve vážných filmech, ztvárňujete závažná témata. Nechtěla byste si „střihnout“ také nějakou komedii?

To bych ráda. V divadle v komediích hraju a moc si to užívám. Takže by se mi určitě líbila i role v nějaké dobré, inteligentní filmové komedii ve stylu Honzy Prušinovského nebo Jiřího Havelky. Jejich humor se mi líbí a jejich tvorba mi připadá opravdu vtipná. Naopak komedií, u kterých se nesměju a v kinosále doslova „zalejzám“ studem pod sedadlo, se vyloženě bojím.