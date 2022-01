RECENZE: Stíny v mlze zas už honí policistka, která má rodinné trable

Milovníkům pravověrných detektivek se při pondělní premiéře prvního dílu znovu zasteskne po klasice, kde se řešily zločiny, nikoli melodramatické soukromí vyšetřovatelů. Respektive emancipovaných vyšetřovatelek, jimž profese zasahuje do rodinného života. Že hrdinka nestíhá nakoupit a věčně potřebuje na hlídání babičku, patří do jiného žánru.

Navíc Stíny v mlze stavějí šéfku ostravské mordparty v podání Petry Špalkové do paradoxní situace, jelikož divák tuší od první epizody to, co schopná kriminalistka o svém vlastním partnerovi v podání Jaroslava Plesla objeví až v dílu osmém.

Též její kolega čili Jiří Vyorálek má osobní trable, pro změnu s pubertálním synem. A jak se stalo neblahým zvykem, jednotlivé uzavřené případy ještě propojuje společný motiv táhnoucí se celou sérií, zde záhadný bývalý trestanec v pozadí, který neustále sleduje dcerku policistky, ale jeho chvíle přijde tradičně až ve finále.

Zkrátka scénář Zdeňka Zapletala je natolik odvozený a modelový, že ani režisér Radim Špaček, plně soustředěný na věcnou střídmost až komisnost profesních úkonů, nemůže Stíny v mlze dotlačit třeba jenom ke zdání jedinečnosti.

Zvláště když současně musí vyrábět a prodávat magii, poezii, mystérium, ale i kulturní bohatství města, které si už zahrálo v seriálu Místo zločinu Ostrava. Mimochodem, již tenkrát tamní mordpartě velela dáma, tudíž se Stíny v mlze dají brát jako volné pokračování Místa zločinu Ostrava, pouze s personální obměnou.

Projekt se snaží střídat atraktivní prostředí, jenže při množství tuzemských krimi má smůlu, všechno už tu bylo: posilovna, paintball, motorkáři, youtubeři, vietnamská komunita, nelegální zápasy - a třeba právě surový mač v kleci měl v nedávném Veteránovi v podání Milana Ondríka vypjatější podobu.

Na druhé straně ovšem ovšem Vyorálkově záhadnému drsňákovi ubližuje fakt, že se stejným hercem si divák spojuje už po pět sezon spíše komickou postavu patologa v jiné krimisérii, totiž v Poldovi.

Jaroslav Plesl coby zbloudivší hrdinčin manžel s houslemi musí zase demonstrovat, že příslovečné černé město živí i vlastní symfoniky, aniž by to mělo sebemenší vztah k hlavní dějové lince. Tudíž vděčnější úlohy připadají ženám. Špalková především výstižně stupňuje mateřský strach a Regina Rázlová coby její tchyně slaví další ze svých silných návratů.

Co do výpravnosti se Stíny v mlze zjevně nemusely krotit, akční scény disponují početným komparzem v kuklách, jenže situace pro zásahové jednotky jsou napsané tak povšechně, že se efekt navzdory solidnímu snímání nedostaví.

Stíny v mlze Scénář Zdeněk Zapletal, režie Radim Špaček, hrají Petra Špalková, Jiří Vyorálek, Jaroslav Plesl, Anděla Tichá, Regina Rázlová, Miroslav Hanuš Hodnocení: 50 %

Odhalení pachatelů se občas uchýlí k vysvětlivkám „prostě začal zmatkovat“, citově vydírání prostřednictvím ohroženého dítěte si dovolí pouze druholigové detektivky a zoufalství coby potenciální cestička k opětovnému sblížení rodičů je už vyloženě klišé.

Soudě podle tří epizod míří Stíny v mlze k žánrovému průměru, jenž doplácí na autorské schéma a jeho nesoulad s realizací. Když se režie snaží překlenout melodramatický tón až úsečnou střízlivostí výrazu, výsledek působí akademicky.