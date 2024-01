Mám rád poctivost. Snažím se obklopit lidmi, kteří to mají podobně, říká Plesl

Na naši schůzku jste dorazil přímo z Českého rozhlasu. Co namlouváte? Hraju Bedřicha Smetanu ve čtyřdílné rozhlasové činohře, kterou režíruje Lukáš Hlavica a Klára Novotná. Jde o velmi obsáhlou věc, která mapuje skoro celý Smetanův život od jeho osmnácti let až po konec, který byl velmi hořký, protože on, jeden z největších českých skladatelů, zemřel hluchý a v podstatě šílený v blázinci na Kateřinkách. Pro mě je to výzva, protože ono není jen tak namluvit někoho od osmnácti do šedesáti let.

Potřebuju si od těch vážných témat odpočinout u něčeho jednoduššího, radostného. Ostatně natočit dobrou komedii je taky kumšt.