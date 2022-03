V Beckhamovi se zastanou bulváru a trochu otřou o „tu nudnou hru s míčem“

Jako stavět dům během zemětřesení nebo měnit střešní krytinu u kostela v zatopené vesnici na dně přehrady.

Tak scenárista, dramatik a režisér Petr Zelenka popisoval neustálé odklady své autorské divadelní novinky Beckham. Psal se listopad 2020 a už začínalo být jasné, že se tehdejší plánovaná premiéra neuskuteční. Takových termínů bylo několik, pražské divadlo Studio DVA nakonec Zelenkova Beckhama uvede poprvé až dnes, tedy 16. března 2022.

Je pro tvůrce frustrující vracet se neustále k tomu samému? Nebo to naopak bere jako šanci své dílo více vypilovat?

„Zprvu jsem se bál, že se budu na odložených zkouškách nudit, ale velice rychle mě ten proces zase pohltil. A Jarda Plesl je prostě vynikající a zábavný natolik, že i potřicáté je na co se dívat. Teď už ale cítím na své straně únavu a vyhlížím diváky,“ hlásil Petr Zelenka týden před premiérou.

Mimoděk tak narazil na patrně největší změnu, kterou museli tvůrci během téměř dvou let příprav učinit. Zatímco původně se v hlavní roli „šedé eminence britského bulváru“ Maxe Clifforda měl objevit Karel Roden, z plakátů nyní na diváky shlíží tvář Jaroslava Plesla.

„Z provozních důvodů na straně divadla a díky dlouhodobým hereckým závazkům Karla Rodena v zahraničí jsme museli, ač neradi, přistoupit k přeobsazení hlavní role,“ vysvětluje mluvčí a ředitel marketingu scény Tomáš Přenosil. „Promítl se v tom také covid a několikrát odložená premiéra. Nicméně změny v žádném případě nelitujeme,“ dodává.

Jinak se prý aktuální verze představení bude od té původně plánované lišit jen minimálně. „Změnil jsem jen asi tři scény, tak pět procent textu,“ říká Zelenka.

Doba hnusná, ale ne tak zlá

Renomovaného autora, který většinu své dosavadní divadelní kariéry spojil s Dejvickým divadlem, ovšem pro Studio DVA režíruje už potřetí, zlákala k napsání hry Beckham kauza ze začátku tisíciletí.

Tehdy nejen britský bulvár řešil údajný flirt mezi fotbalistou Davidem Beckhamem a jeho osobní asistentkou Rebeccou Loosovou.

„Kauza byla monumentální svým dosahem i finančním ziskem,“ vysvětluje Zelenka, co ho na tématu zaujalo. „Zároveň se odehrála před nástupem sociálních sítí, které dnes do jisté míry bulvár nahradily, a to zejména pro uživatele, kteří klasický bulvár nekonzumují. Je to tedy i vzpomínka na dobu, která byla sice ‚hnusná‘, ale ne tak zlá jako ta dnešní,“ uvažuje režisér.

O samotného fotbalistu Davida Beckhama tu vlastně nejde a jeho postava se v představení vůbec neobjeví. Do středu děje Zelenka postavil zmíněného Maxe Clifforda.

„Z pozadí vše dirigoval a byl otcem mnoha podobných obřích kauz. Byl to fascinující člověk, symptomatický pro naši dobu tím, že měnil zavedené pojetí dobra a zla,“ přibližuje Zelenka svého hrdinu.

Pravda neexistuje

Hra Beckham mu tak prý dovolila se „trochu otřít o tu nudnou hru s flekatým koženým míčem, a naopak se trochu zastat bulváru“. Co tím přesně myslí?

„Ve hře z úst hlavního hrdiny zazní, že jsou i horší věci než bulvár. A že mít ve správný okamžik to správné bulvární kompro na ty správné lidi, mohli jsme si ušetřit spoustu starostí a svět mohl být lepší. Jde o cynickou ironii, ve které je však zrníčko pravdy,“ vysvětluje Zelenka.

Jeden z bonmotů Maxe Clifforda ostatně údajně byl: „Pravda neexistuje.“ Tedy slova, která v dnešní době opravdu rezonují. Předběhl tak Clifford dobu a předpověděl dnešní dezinformační časy?

„Jde o takzvané ‚tvrzení proti tvrzení‘. Tedy aplikace matematiky či fyziky na pojem pravdy a lži a víra, že se tyto entity vyruší stejně jako opačné elektrické náboje nebo kladná a záporná čísla,“ přemýšlí nad Cliffordovým výrokem režisér.

„Jestliže dokážeme zajistit stejný počet rovnocenných protichůdných tvrzení, výsledek je nula, tudíž pravda ani lež neexistují. Někteří cítíme, že nejde o pravdivý výrok, ale najdou se evidentně i lidé, kteří by na tuto rovnici přísahali. Ale jestli byl pan Clifford první moderní desinformátor, o tom pochybuji. Jak ostatně víme z komunistického dějepisu, vše podstatné už dávno před námi objevili Rusové,“ dodává Zelenka, který svou další novinku uvede opět v Dejvickém divadle. „Na podzim zde chystám původní hru Fifty, v angličtině Fünfzig.“

V aktuálním Beckhamovi se vedle Plesla objeví v úloze sekretářky Elizaveta Maximová. V dalších rolích pak Kryštof Hádek, Bohumil Klepl, Zuzana Stavná či třeba Miroslav Hanuš v alternaci s Romanem Štabrňákem. První reprízu plánují hned v pátek a následně 28. března.