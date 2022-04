Jsem pozdrav z 19. století, ale mám v sobě i sprosťáka, říká Jaroslav Plesl

Hned na úvod se zeptám prostě: Jak se máte?

Pracovně, strašně pracovně.

To věřím, stačí se podívat na výčet vašich aktuálních divadelních, televizních a filmových rolí. Vždyť vy jste všude!

Sešlo se to tak. Během covidu divadlo stálo, ale mně se povedlo natočit dva seriály, sedm celovečerních filmů a v televizi právě běží i dokumentární cyklus Skryté skvosty, kde jsem v roli průvodce. Navíc mám za sebou premiéry her Beckham, v divadle Studio Dva, a Každý má svou pravdu, na mé domovské scéně v Dejvicích.