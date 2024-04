Sexuální scény byly tak absurdní, že štáb musel pryč, říká Kate Winsletová

Protože je vztah hlavních hrdinů založen na sexu, nechybí v seriálu erotické scény. Kate Winsletové řekla, že některé byly tak absurdní, že bylo těžké udržet vážnou tvář a při jejich natáčení musel štáb pryč.

„Měli jsme pár momentů, kdy se děly věci, které byly tak vtipné, že bylo nutné poslat lidi ven,“ řekla herečka a zmínila obraz, kde její postava Elena strčí prsty do Zubakových úst – jen aby ji kousl, což mělo vést k vášnivé sexuální scéně.

Kate Winsletová a Matthias Schoenaerts v seriálu Režim (2024)

„Když jsme natáčeli pátý díl, Elena a Zubak měli sex. A ona na něj křičí: Žádné kousání! Žádné kousání! Kvůli smíchu museli dva lidi vykázat,“ prohlásila s tím, že ale bohužel šlo o členy štábu, kteří byli pro scénu klíčoví a museli se vrátit. Jeden byl maskér a druhý kameraman. „Matthias měl falešná tetování. Jak se stále více potil, obtiskovala se tetování na mé tělo. Říkala jsem si: To je, jako bych si na sebe nechala vytisknout noviny.“

Herečka roli považuje za závan čerstvého vzduchu v řadě vážnějších rolí, které hrála. „Abych byla upřímná, Matthias a já se známe, takže jsme to pochopili a důveřujeme si za těch více než deset let... je to satira. Nic nedává smysl a je to tak absurdní. Jediné, co můžete udělat, je smát se jako blázen,“ prozradila.

Herci spolu hráli v roce 2014 ve filmu Králova zahradnice, který režíroval Alan Rickman. A přestože mají dobrý vztah, Schoenaertsovi to nebránilo v tom, aby zahrát i vypjaté emoce. „Nikomu nechcete lámat kosti, ale zároveň chcete zatraceně vyděsit své kolegy a donutit je myslet si, že je můžete zabít,“ dodal Matthias Schoenaerts ke své herecké metodě.