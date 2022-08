Pojďte si hrát s erotickými pomůckami. S partnerem, nebo bez

Erotické hračky jsou fajn. Já sama jsem svůj první vibrátor dostala jako „žertovný“ dárek od kamarádek k osmnáctým narozeninám. Už jeho pořízení byl tehdy pro mé pubertální přítelkyně oříšek. K internetu jsme měly přístup leda tak v počítačové učebně našeho západočeského gymnázia, natož pak abychom přes něj nakupovaly (šlo to tehdy vůbec?).

Ovšem raný kapitalismus bujel v té době v našem příhraničním městečku stejně jako herny a nemravná zábava pro dospělé, takže se nedaleko výpadovky k německým hranicím nacházel i sexshop.

Dodnes nevím, která z mých kamarádek si vytáhla Černého Petra a musela do onoho děsivě vyhlížejícího obchodu se zatemněnými výlohami vstoupit. Každopádně je jasné, že to byl výkon hodný minimálně bobříka odvahy.

Výsledkem nákupu bylo poměrně děsivé obrovské žilnaté gumové cosi napájené tužkovými bateriemi a vydávající takový rachot, až se člověk bál, že ho uslyší i sousedi o dvě patra výš. Navzdory tomu všemu jsem s tímto retro modelem prožila několik zábavných let, než se odebral do věčných lovišť.

Žádná atrapa penisu

Dnes jsou naštěstí možnosti úplně jinde. Erotické zboží můžete vybírat diskrétně na internetu v pohodlí domova, přijde vám decentně zabalené až pod nos a vy nemusíte vyrážet na ponižující výpravy do sexshopů na druhém konci města, aby vás náhodou nezmerčila zvědavá sousedka nebo kolega z práce. Co si budeme povídat, tyto obchody dodnes nepůsobí zrovna přívětivě. Podle průzkumů patří k nejčastějším důvodům, proč by do nich spousta lidí nevkročila ani za zlaté sele, stud a strach, že vás tam někdo uvidí.

Také technologie postoupily mílovými kroky kupředu. Zapomeňte na ohavné gumové penisy v nadživotní velikosti (ale i takové se fajnšmekrům stále prodávají), většina erotických pomůcek je dnes vyráběna z lékařského, zdravotně nezávadného silikonu, který je na omak příjemný, a dávno nepřipomínají atrapu penisu.

Naopak největší množina moderních hraček pro dospělé vypadá elegantně, zábavně a mnohdy vám ani na první pohled nedojde, k jakému účelu ta věcička, která připomíná třeba rtěnku, vůbec slouží (což se hodí, třeba když se vám nenechavé dětské ručičky rozhodnou prohrabat zásuvky v ložnici). A umějí toho mnohem víc než jejich předpotopní příbuzní.

Hrát si sama se sebou, nebo i s ním?

Nějakou tu sexuální hračku si podle průzkumů v posledních letech koupilo asi padesát procent Čechů. Většinou je ovšem používají za „romantických večerů pro jednoho“. To je samozřejmě skvělé. Objevovat vlastní tělo, znát jeho reakce a to, co mu dělá dobře, patří mezi stěžejní předpoklady spokojeného milostného života.

Pak je tu ale další stupínek, a to přizvat nějakého toho „neživého společníka“ na partnerské lože. Jak na takový návrh asi bude vaše polovička reagovat? Neodsoudí vás? Nebude mít pocit, že vám nestačí, a proto si musíte něco vynahrazovat pomůckami?

„Myslím si, že jsem poměrně otevřená, sama jsem si pořídila několik pomůcek a používám je při masturbaci. Díky nim a tomu, že vím, co se mi líbí, mám dnes orgasmus při sexu s přítelem častěji než dřív. Musím se ale přiznat, že je před ním schovávám. Sice bych je někdy ráda používala i společně, ale nevím, jak na to zavést řeč. Stydím se a mám strach, aby si přítel nemyslel, že mi nestačí,“ potvrzuje sedmatřicetiletá Martina.

A obdobné dilema nezřídka řeší i muži, jednoduše před svou vyvolenou nechtějí být za „úchyla“. Jak tedy toto tabu prolomit, překonat zábrany a otevřít se novým možnostem?

Kostky ledu i hedvábný šátek

Pro začátek nemusíte sahat do peněženky a hned se vrhat do zběsilých nákupů. Vyzkoušejte jednoduše věci, které máte doma. Zkuste se navzájem dráždit kostkami ledu, svázat si ruce hedvábným šátkem, nebo co s vámi dělá, když jeden druhému po těle přejíždíte třeba kartáčem na vlasy. Fantazii se meze nekladou a pomůže vám to zjistit, co se vám oběma líbí. Když se ukáže, že by toto mohla být zajímavá cesta, můžete pokročit dál a pořídit si nějakou skutečnou pomůcku.

Vojtěch Sláma, majitel e-shopu s erotickými pomůckami, radí: „Velká část mužů s naší zákaznickou podporou řeší, že chce být pro svůj protějšek lepším partnerem v sexu – ale často se za to stydí. Pokud víte, že by se váš partner mohl cítit méněcenný, když chcete experimentovat s hračkami, představte mu své přání jako nápad pro něj. Zeptejte se ho, jestli by ho vzrušovalo dráždit vás některou erotickou pomůckou. Třeba si nalijte sklenku vína a podívejte se společně na nabídku e-shopu. Zkuste mu popsat, jak by vás mohl vybranou hračkou potěšit právě on a jak byste se u toho cítila. A vyberte i hračku čistě pro něj, například umělou masturbační vaginu. Aby vnímal, že je v pořádku si hrát i sám, a měl chuť dopřát to i vám. Vsaďte na laskavou komunikaci, univerzální návod neexistuje.“

Anonymní rada po telefonu

Jestliže jste na tomto poli spíše nováčky, jděte na věc krůček po krůčku a nevytahujte hned ten nejtěžší kalibr. „Chcete-li erotické pomůcky vyzkoušet úplně poprvé a nemáte žádné zkušenosti, nechte si s výběrem poradit v sexshopu. U nás vše funguje anonymně – buď telefonicky, nebo přes chat. Specialisté zákaznické podpory jsou odborníky na pomůcky a vyškoleni tak, aby věděli, jaké aspekty výběru s vámi prodiskutovat. To je důležité, protože potřeby každého člověka jsou individuální,“ dodal Sláma.

„Pro začátek je každopádně dobré volit pomůcky, které jsou spíše jednoduché a jejichž používání a údržba nejsou komplikované. Pro intenzivnější prožitek sexu obou partnerů jsou přímo určené párové vibrátory, se kterými je možné experimentovat jak v páru, tak samostatně. Hodí se k penetraci, ke stimulaci klitorisu, penisu a také bradavek.“

Pro potěšení ve dvou je vhodné vybírat hračky s neutrálním designem, například vibrátory typu „mikrofon“, různá vibrační vajíčka nebo kroužky na penis, které při souloži stimulují vás oba. Přece jen ne každý muž je hned ze začátku připravený na hrátky kupříkladu s vibrátorem připomínajícím nádobíčko dobře rostlého pornoherce.

Pokud je váš partner „technický hračička“, pokuste se zabrnkat i na tuto jeho strunu. Na trhu je k mání spousta pomůcek, které lze propojit s mobilem a ovládat na dálku. Většinu mužů rajcuje, když mají vaše vzrušení ve svých rukou a můžou pozorovat, co s vámi jejich erotická hra dělá. Vyhrát si s nimi samozřejmě můžete za zavřenými dveřmi vaší ložnice, anebo budete odvážnější a…

„Přítel mi pořídil vibrátor na klitoris, který mohl ovládat jen on pomocí aplikace v mobilu. Je opravdu maličký, takže velice nenápadný, a bez problémů ho schováte do kalhotek. Občas jsem si ho nasadila, když jsme vyrazili třeba na večeři, a on mě nepozorovaně dráždil na dálku pomocí mobilu. Je to hrozně sexy, když jen vy dva víte, co se pod stolem děje. Lepší předehru jsem nikdy nezažila,“ líčí dvaatřicetiletá Kateřina.

Přesto však dodává: „Jednou jsme ho zkoušeli i v autobuse, když jsme jeli na výlet. To ale moc nedoporučuju, v kombinaci s drncáním autobusu to bylo peklo. Musela jsem se přikrýt dekou a nenápadně ho vytáhnout, to prostě nešlo.“

Každopádně není čeho se bát. Co nejhoršího se může stát? Jen že se vám váš experiment nebude zamlouvat a vy se vrátíte k osvědčeným praktikám. Anebo začnete psát zcela novou, zábavnější kapitolu svého sexuálního života. Pak stojí za to, překonat zábrany. Ostatně ne nadarmo se říká, že „kdo si hraje, nezlobí“.