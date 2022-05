Co byste do žen v sexu neřekli. Proč sledují porno a jak zahýbají

Vyznání lásky? Vše má svůj čas

Ačkoli jsme my ženy vnímány jako romantické duše, které se dokážou zamilovat ihned a bezhlavě, studie zveřejněná webem Růžový Slon uvádí, že muži jsou v tomto ohledu ještě o něco rychlejší. Zatímco oni si svoji zamilovanost uvědomí po zhruba sedmdesáti dnech, něžné pohlaví až o týden později. Dokonce i se slovním spojením „miluji tě“ přicházejí naše polovičky zhruba o patnáct dní dříve než my, a to průměrně po sto osmi dnech.