Pouta nebo Banderas v posteli. Co o vašem vztahu prozradí sexuální fantazie

Sex je pro každého velmi intimní záležitost, a ne všichni o něm proto umí otevřeně hovořit. To ale nemusíte dělat. Stačí si jen v duchu upřímně přiznat: nestává se vám, že ačkoli jste se svým partnerem v tomto ohledu více či méně spokojeni, občas se ve svých představách zatouláte jinam a představujete si sex rozdílný od toho, jaký v reálu prožíváte, a třeba i s někým úplně jiným?

Justin Lehmiller je americký vědec, který se tímto tématem zabývá už roky. Tvrdí, že bez těchto představ by to nešlo. „Sexuální fantazie jsou pro člověka typické a nejedná se o nic špatného,“ říká přesvědčeně. A ví mnohem víc. Podle něj je při podrobnějším studiu jasně vidět, že takové představy souvisí s lidskými emocionálními potřebami – a to i těmi, o nichž třeba ani nevíte. „Nemůžete na to vzít přesnou šablonu a podle té se řídit, protože každý člověk je jiný a má jiné sexuální potřeby. Ale obecně vzato některé věci platí,“ nechal se slyšet uznávaný specialista.

Pokud se v tom budete trochu orientovat, možná poznáte, co vám chybí, napravíte to a o dokonalém sexu nebudete muset snít – on se totiž dokonalým rovnou stane. Nejčastějšími erotickými fantaziemi jsou podle Lehmillera ty, kdy se člověk potkává s vysněným partnerem, který je extrémně vášnivý a romantický. Není to ale tak, že byste chtěli svého reálného milého opustit a najít si nějakou úžasnou bokovku. Naopak.

7 nejčastějších erotických představ Každý to má samozřejmě jinak, ale obecně se dá říct, že lidé mají tendenci představovat si hodně podobné věci. Které jsou v oblasti erotiky nejběžnější? Hrátky s více partnery

Drsný, sprostý sex

Novinky, různorodost a nevyzkoušené praktiky

Polyamorie (nejen sex, ale i vztah s více lidmi)

Zakázané věci

Vášeň a romantika

Hrátky s osobou stejného pohlaví

„Lidé, kteří sní o takových věcech, se naopak bojí toho, že je opustí ten druhý. Svými fantaziemi se snaží zakrýt životní nejistotu, kterou po boku svého protějšku cítí,“ varuje vědec. To, že se ve svých snech setkají s naprostou oddaností a velkými city, je uklidňuje a dokážou si pak vychutnat erotiku a vztah naplno i v reálu. Pokud by se ale onoho pocitu opuštění zbavili, nemuseli by už nikam utíkat a užili by si všechno i tak.

Dalším běžným tajným přáním je touha oddat se milování ve trojce. Nikoli nutně s cizími lidmi – jedním z nich bývá váš skutečný partner a ten druhý kdokoli jiný. „Pokud fantazírujete o sexu ve třech, většinou to vypovídá o tom, že vám ve vašem vztahu schází pozornost toho druhého,“ varuje odborník.

A nejde zdaleka jen o větší vnímavost v posteli. Někdy stačí, aby se vás partner zeptal, jaký jste měla den, co hezkého jste prožila a co vás naopak trápí. Lidem, kteří sní o sexu ve třech, často chybí intimní hovory a mají dojem, že jejich city nejsou dostatečně vnímány a opětovány. Proto se do snů vkrádá chápavý člověk navíc...

Stále více žen v současném feministicky založeném světě sní podle Lehmillera paradoxně o tom, že v intimních situacích jsou naopak zcela submisivní a jejich osud je vložen do rukou partnera. Někdy to dokonce vyústí v představy jako ze sadomasochistického salonu. Ani v tomto případě se ale není za co stydět.

„Dámy mají takové představy rády, protože se jim dostává plného obdivu, který jim v reálu chybí. Prostě cítí, jak jejich vysněný muž nedokáže bez jejich přítomnosti ani chvíli vydržet a je k nim až neskutečně přitahován,“ popisuje specialista. Takové ženy obvykle tuto pozornost postrádají ve svém životě. Jejich partneři nezřídka jejich přínos domácí i milostné pohodě vnímají jako samozřejmost a nedokážou jej ocenit.

Někteří lidé jdou ve svých erotických snech ještě dál. Jejich touhy jsou už pro mnohé trochu výstřední – používají v nich nejrůznější převleky (častý je za jeptišku nebo papeže), souloží s komiksovými postavami nebo je vzrušují pachatelé těžkých trestných činů atd.

Víte o tom něco?

V žádném případě to neznamená, že jste zešíleli. Spíš se celkově ve svém životě nudíte a toužíte vyzkoušet něco nového a neznámého. „To neplatí jen o sexuálním světě, ale v obecné rovině. Je potřeba svůj život něčím okořenit, abyste byli spokojení,“ nabádá Lehmiller. Je jedno, jestli si vymyslíte dobrodružnou cestu do Afriky anebo zaplatíte let padákem.

Nějakou novou zkušenost to ale chce. Vidět ve své sexuální fantazii vedle svého partnera také třeba Antonia Banderase neznamená rovnou důvod k rozvodu. Je to jenom způsob vašeho mozku, jak vám naznačit, co v životě potřebujete a třeba si to ani neuvědomujete. Naslouchejte proto svým snům a fantaziím a zkuste je správně vyhodnotit. Pak zlepšíte nejen svůj milostný život, ale i celkovou životní pohodu.

I věk hraje roli

Sexuální představy nejsou výsadou mladých lidí. Naopak. Podle Justina Lehmillera z Kinseyho institutu jsou to právě starší ročníky, které o milostných věcech fantazírují častěji a s větší oblibou. „Nejvíc se takto zasní lidé, kterým je přes čtyřicet a padesát let a žijí v monogamním dlouhodobém vztahu,“ říká vědec a pokračuje: „Tam se totiž vášeň mezi partnery začíná vytrácet. A pokud se to dvojice nesnaží aktivně napravit, o to častější je erotické fantazírování. A někdy i nevěry.“

Podle odborníka je to naprosto logické. „Pokud má někdo život zajetý tak, že už ho nemůže nic překvapit, bývá to právě sexuální oblast, které se to dotkne jako první. A člověk dá prostor touze po neznámém a novinkách,“ komentuje to.

Pokud se o sexu nedokáže s protějškem bavit, může do snů utíkat stále častěji, což pak může mít negativní dopad i na ostatní oblasti soužití. Pokud tedy cítíte, že by váš milostný život zasloužil čerstvý vítr, odhoďte stud a s partnerem si otevřeně promluvte.