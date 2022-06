Jak řešit sexuální potíže, poradí v online rozhovoru lékařka

Ženské sexuální dysfunkce nejsou žádnou vzácností. „Podle velkých studií je to až 40 procent žen, které někdy během svého života mají nějaký závažnější sexuální problém,“ uvádí sexuoložka Petra Vrzáčková, do jejíž ordinace přicházejí ženy s různými typy problémů, které narušují jejich intimní život.

Nejčastější jde o poruchu sexuální touhy, sexuálního vzrušení, orgasmu anebo bolesti spojené se sexuálním stykem.

Jak řešit potíže v sexu? Kdy už je dobré se obrátit na odborníka? Existuje i nějaká přírodní pomoc či vhodné cviky, které ženám pomohou zlepšit sexuální prožitek? Na tyto a další dotazy se můžete ptát v úterý od 8:00 lékařky Petry Vrzáčkové.

O lékařce

MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D., FECSM po absolvování 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pracovala 10 let jako gynekolog porodník na Gynekologicko-porodnické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze U Apolináře. V roce 2012 úspěšné zakončila po studiu v Oxfordu, Lyonu a Portu mezinárodní zkoušku z oboru sexuální medicína a získala tak titul FECSM (Fellow of the European Comittee of Sexual Medicine). V roce 2013 dokončila postgraduální studium v oboru Experimentální chirurgie s tematikou sexuality žen po gynekologických operacích pro zhoubná a nezhoubná gynekologická onemocnění.

Absolvovala psychoterapeutický výcvik v oblasti psychodynamické a hlubinné psychoterapie (SUR) a psychoanalytický výcvik v párové a rodinné terapii (IPPART). Od roku 2013 se věnuje sexuologii a psychoterapii na TH klinice a v současné době rovněž jako sexuolog v projektu Parafilik.