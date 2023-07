Na vtípky o penisu pozor. Co s mužskou psychikou dělá dickshaming

Nedávno jsem vyslechla debatu dvou mužů o tom, jaký vliv na ně od dětství mělo poukazování na velikost penisu. Už jako kluci pochopili, že míry pohlavního údu jsou velmi důležitým faktorem pro jejich další život. Kdo měl v partě „velké péro“, byl automaticky respektovanější než jeho méně obdaření kamarádi. Scéna z filmu Sněženky a machři, kdy outsider Karel Mácha složí upřímnou poklonu na velikost penisu vůdčího kamaráda Vikiho Cabaje, se vryla do historie, stejně jako do myslí mladých kluků. Ti začali zkoumat svoje pohlavní orgány a brát do ruky pravítka, zda mají „správnou“ velikost.

Jenže si představte, že by si partner nebo kamarád dělal legraci ze vzhledu pohlaví jiných žen.