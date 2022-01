Jsi moc svalnatá, ty zase moc hubený. Body shamingu čelí ženy i muži

Body shaming se definuje jako posmívání se a výsměch druhému za to, jak vypadá. Zahrnuje mnoho jednání a nemusí se vyhnout vůbec nikomu. | foto: Shutterstock

Body shaming – doslova zesměšňování těla – je relativně nové pojmenování pro velmi starý a rozšířený fenomén. To dokládají příběhy dvou žen a jednoho muže, jejichž těla nebyla podle ostatních dokonalá nebo podle jejich představ. Všechny tři spojuje to, že sami by se svým tělem problém neměli, naopak.