Porno sledují čím dál mladší děti. Častěji ho napodobují, třeba i anální styk

„Kdysi děti objevovaly pohlavní orgány, možná se sebe dotýkaly... Ale dnes je to stále častěji dokonaný orální nebo anální pohlavní styk,“ varuje ředitelka Dětského krizového centra (DKC) Zora Dušková s tím, že děti opakují právě to, co zhlédly v pornografii.

V poslední době organizace navíc eviduje významný nárůst těchto případů. Často akty iniciují děti do 15 let věku, u starších už může být taková aktivita klasifikována jako pohlavní zneužití. Atakované děti jsou přitom často výrazně mladší, nezřídka teprve školkového věku. Tak malé děti jsou navíc snadno zmanipulovatelné.