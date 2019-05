Každý jsme svým způsobem zvrhlý, chat je zábava, říká přistižený deviant

Z mailové adresy Zvrhlý pán jste třináctileté Aničce poslal video, kde masturbujete a ejakulujete. Napsal jste jí, že to budete stříkat i na ni. Přijde vám normální posílat něco takového nezletilé dívce?

Nepřijde. Ale na tom internetu je to takové zvláštní...

Jak zvláštní? To přece nemusíte dělat! Už jste někdy v minulosti posílal taková videa jiné nezletilé dívce či se s ní sešel?

Ne, nikdy.

Na videu, které jste dívce poslal a kde masturbujete, byl váš penis?

Ne. To jsem stáhl.



Proč jste se chtěl tedy sejít s Aničkou a psal jste jí, že „budete nazí, budete se mazlit, zatáhnete záclonky v autobusu“?

To bylo jenom jako. Šlo jen o to psaní.

Vy jste ale přijel, nešlo jen o psaní...

Ale nechtěl jsem to nikdy dělat a ani jsem to nikdy nedělal. Já jsem nebyl nikdy trestaný ani u sexuologa.

Jak dlouho jste na xchatu?

Pár dnů.

Ale vy nemáte jen jeden profil...

To už jsem dávno zrušil.

Nezrušil! Ještě před několika dny jste tam byl online. Měl jste vedle profilu Zralý chlapák ještě třeba profil Zralý chlap...

Možná na jednom jsem byl...

Co jste chtěl dělat s Aničkou?

Jen zajít do pizzerie. A zeptat se jí, proč to dělá, takový věci.

Ale ona nic nedělá, ona se jen přihlásila na xchat, kam mohou i děti. Tam není žádné upozornění či zákaz, že tam nemohou děti. Tam je spousta dětí...

Ale poslala také nevhodnou fotku.

Ona sama nic neposlala. Vy jste ji chtěl! Žadonil jste, že chcete fotku a následně další a další...

Ale já chtěl jen obyčejnou fotku, já neříkal žádnou erotickou.

Ona vám neposlala nic choulostivého ani intimního. To vy jste úpěnlivě prosil, že chcete „fotku, kde budou kozinky“. Pak jste jí poslal video, kde masturbujete...

Ale já jsem si myslel, že je starší, spousta lidí se tam omlazuje a mystifikuje.

Ona vám ale od počátku říkala, že jí je třináct let. To přece byla vaše první otázka, když jste se ptal, jestli „pokecá s osamělým starším samcem“...

Já měl za to, že se omlazuje. Chtěl jsem se ji při schůzce zeptat, jestli to tak skutečně je.

Proč jste se jí tedy rovnou nezeptal na tom xchatu, proč jste ji lákal do pizerrie?

Nevím.

Vy máte děti, mimo jiné desetiletého syna. Ta dívka je zhruba v jeho věku. Přijde vám ta diskuze, která byla místy perverzní, normální?

Samozřejmě nepřijde. Ono všechno na xchatu je takové perverzní.

Proč tam tedy chodíte?

Asi abych si zkrátil čas. Pořád jsem žil v tom, že ta dívka je starší. Já záměrně nevyhledávám mladé děti. Žil jsem prostě v tom, že je to jinej svět.

To, že pošlete fotku masturbace dítěti, je trestné. To víte?

Ne, to nevím.

Umíte si představit, že by to zažil váš syn? Jak byste se zachoval jako rodič?

Ne, to si představit neumím. Kdyby se to stalo a dozvěděl jsem se to, asi bych byl hodně zlej!

Jste ještě na jiných fórech?

Na amatérech.cz (erotický web pro dospělé, pozn. red). Ale tam minimálně. Na jiných fórech, kde mohou být děti, nejsem.

Myslíte si, že byste měl vyhledat pomoc lékaře?

Ne, já myslím, že bych s tím měl skončit. S takovými věcmi, zahrávat si s takovými věcmi, které hraničí se zákonem.

Dříve vás to nenapadlo?

Ne. Já jsem si i říkal, že to nebude pravda, že ta dívka nepřijde. Kdysi dávno jsem se scházel s ženami, s dospělými ženami, ale poslední roky to je... všichni si jen na něco hrajou.

Jak to víte, že si všichni jen na něco hrají? Tak, že jste je zval na schůzky?

To vycítíte, že tam (na xchat.cz) člověk není v komunikaci stálý. Zruším profily a už nikdy na nic takového nepomyslím.

Proč jste nepřijel do Prahy v neděli, jak jste sliboval?

Protože jsem musel do práce, ale spíše bych nepřijel ani tak. Je to daleko, bylo to při cestě.

V neděli jste říkal, že už jste na cestě...

Nebyla to pravda.

První schůzku jste ale nezrušil proto, že byste si řekl, že děláte něco špatně...

Ne. Řekl jsem si, že když už jsem tady (pracovně v Praze), jsem zvědavý, jestli ten člověk přijde...

Ale vy jste nebyl jen zvědavý, vy jste popisoval konkrétní věci, které budete dělat a dokonce jste té dívce vysvětloval, že se za to nemusí stydět.

Nechtěl jsem to nikam jinam dotáhnout, v životě jsem nikdy nic takového dlouhodobě nedělal.

Měl jste někdy vztah s mladší dívkou?

Měl, jednou. Bylo jí sedmnáct, necelých osmnáct. Mně bylo asi čtyřicet. Byla to v podstatě kolegyně.

Věděli o tom rodiče?

Nikoliv. To byla brigádnice z práce.

Proč máte e-mail Zvrhlý pán?

To vzniklo asi v průběhu let, co je člověk na xchatu. Potkal jsem tam spousty lidí, kteří mě asi nasměřovali někam... Pro někoho jsou to zvrhlé věci, pro někoho ne... Každý jsme svým způsobem zvrhlý. Opravdu pro někoho je to zvrhlé, pro někoho ne...

Bavíte se na internetu i s jinými dětmi o sexu?

Výjimečně, možná. To těžko hodnotit, na chatu je to takové, že nevíte s kým se bavíte. Je to mladý člověk, muž nebo žena, důchodce... Tam to lidé vesměs berou, že je to zábava, jiný svět. Člověk tam potká i lidi, kteří se vydávají za rodiče a chtějí, aby někdo něco s jejich dětmi dělal.

To vám někdo nabídl? Co za to chtěl?

Ano. Nic za to nechtějí. Ale řekl bych že vzhledem k tomu, že vždy se ta konverzace rychle ukončila, asi to stačilo k tomu, aby se ten druhý uspokojil.

Sešel jste se někdy s někým takovým?

Nikdy. Vzhledem k tomu, že jsem velmi vytížený, netoužím po tom létat od jednoho k druhému. Teď zruším všechny profily a maximálně si založím účet na seznamce...