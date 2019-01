Rodiče se při seznamování dětí na webu bojí pedofilů, ostatní hrozby neřeší

Jedenáct procent dětí na internetu stejně často narazí na nejrůznější návody, jak spáchat sebevraždu. Pětině dětí minimálně jednou do měsíce internet zprostředkuje zkušenost s užíváním drog. Podobně často jim nabídne nejrůznější návody, jak nezdravě zhubnout.

Informuje o tom závěrečná zpráva mezinárodního průzkumu EU Kids Online, který v minulém roce oslovil téměř tři tisíce českých dětí od 9 do 17 let.

Denně online je podle něj 84 procent českých dětí a dospívajících. Avšak jen 28 procent z nich se s tím, že je na internetu něco znepokojilo, svěří rodičům. Děti ve věku okolo deseti let přitom nejsou o moc sdílnější než starší teenageři.

Rodiče tak až příliš často o každodenním životě svých dětí na internetu vědí jen málo. Čeští rodiče nad tím, co jejich děti dělají online, měli velmi malou kontrolu už před osmi lety, kdy se průzkum dělal poprvé. Nyní, kdy se děti připojují z velké části přes mobil, rodičovská kontrola ještě oslabila.

„Obecně se rodiče nejvíce obávají toho, že se jejich dítě přes internet seznámí s pedofilem, jak o tom čtou v médiích. Ostatní rizika spíše podceňují,“ upozorňuje David Šmahel z Masarykovy univerzity v Brně, který průzkum v Česku řídil. Často malý zájem o online aktivity svých dětí odůvodňují rodiče tím, že oni sami mají menší technické znalosti.

Slovníček pojmů Kybergrooming - Člověk se v profilu na sociální síti vydává za někoho jiného. Pod falešnou identitou se snaží navázat vztah. Po dítěti může chtít zaslat například intimní fotky nebo se jej snaží vylákat na schůzku.

Člověk se v profilu na sociální síti vydává za někoho jiného. Pod falešnou identitou se snaží navázat vztah. Po dítěti může chtít zaslat například intimní fotky nebo se jej snaží vylákat na schůzku. Sexting - Posílání sexuálního obsahu prostřednictvím moderních technologií.

„Setkal jsem se s rodiči, kteří mi rovnou řekli, že o tom, co dítě dělá na internetu, ani vědět nechtějí, protože tomu nerozumějí a ani rozumět nechtějí. To je alibistický přístup. Člověk nemusí být odborník na internet, aby se podíval, co dítě dává na Instagram, mluvil s ním o tom, s kým komunikuje, nebo se zeptal, co pozitivního nebo negativního se mu přihodilo,“ myslí si odborník na online chování dětí Šmahel.

Pro rodiče úchyl, pro dítě kamarád

Co je pro rodiče hrozba, považuje řada dětí a dospívajících za běžnou věc. S novými lidmi se na internetu v posledním roce seznámilo každé druhé české dítě, každé páté si s ním dalo schůzku v reálném světě. Ukazuje to průzkum EU Kids Online, který zkoumal denní chování na internetu téměř tří tisíc dětí a dospívajících ve věku od 9 do 17 let.

Velká část rodičů nejen v Česku se každého takového kontaktu obává. Strach z toho, že se jejich dítě stane obětí dospělého, který se skrývá za falešným profilem, trápí podle průzkumu z roku 2012 šedesát procent evropských rodičů.



„Takové obavy jsou samozřejmě opodstatněné, i když jsou takové případy extrémně málo časté,“ říká Lenka Dědková z Masarykovy univerzity, která se na tuto problematiku specializuje.

Děti a jejich zkušenosti z internetu

Ne každé online seznámení je podle ní rizikem, velká část z nich přinese dětem nové přátele. Ukazuje to i zmíněný průzkum – z těch, kteří se se svým internetovým známým setkali tváří v tvář, jich 78 procent bylo rádo. Ze setkání se cítilo rozhozených nebo velmi rozhozených jen 1,4 procenta dětí.

Promluvit si nejdřív online

Místo přísných zákazů nebo varování před číhajícími pedofily by rodiče měli děti učit pohybovat se bezpečně v situacích, se kterými se reálně setkávají. Základem jsou metody, které pomohou snížit riziko toho nejhoršího, čeho se rodiče bojí – že se jejich dítě stane obětí dospělého agresora.

„Rodiče by měli s dítětem mluvit například o tom, jak vypadá, když s nimi někdo manipuluje, že mají například zpozornět, když je někdo extrémně chválí nebo je přesvědčuje o tom, že jejich online přátelství je jejich společné tajemství,“ říká Jiří Palyza z projektu Safe internet.

„Dítě by mělo také vědět, jak se dá rozpoznat falešná identita. Může požádat o online rozhovor například přes Skype nebo požádat, aby se vyfotil a poslal mu fotku, na které například sedí se zkříženýma nohama na židli,“ dodává Palyza.

Jiná očekávání

Podstatně častěji než případy malých dětí, které jsou obětí pedofilů, končí podle amerických výzkumů v policejních statistikách příběhy dospívajících, kteří věděli, že po síti komunikují s dospělým člověkem.

V naprosté většině případů se ale děti po internetu neseznamují s dospělými, ale se svými vrstevníky. To se týká i teenagerů, kteří v průzkumu EU Kids Online odpověděli, že je takové setkání rozhodilo. „Na základě těchto nových čísel víme, že takových nepříjemných zkušeností nijak výrazněji nepřibývá, i když se dospívající takto seznamují častěji,“ říká Dědková.

I to s sebou nese specifická rizika. Mluvit by s nimi rodiče měli o tom, že na internetu je snazší než v reálném světě získat o člověku zkreslenou představu. Řada dospívajících využívá i bez rady rodičů nejrůznější strategie, jak takové setkání ukončit, když nejde podle plánu.

„Setkávají se na veřejnosti nebo s sebou vezmou kamaráda. Mluvila jsem i s dívkou, která s sebou na takové setkání vzala rodiče, ale ta s nimi měla opravdu velmi otevřené vztahy,“ říká Dědková.

Ohrožené se dívky cítí například ve chvíli, kdy je jejich internetový známý hned na úvod schůzky políbí či obejme, zatímco ony ho vnímají jako cizího člověka.