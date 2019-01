Školáci se na nové sociální síti stávají obětí pedofilů. Rodiče nic netuší

Desetiletá Anna na posteli plné plyšáků našteluje mobilní telefon tak, aby jeho objektiv snímal celé její tělo. Za zvuků svůdné muziky se před ním začne kroutit a u toho si sundává jednotlivé vrstvy oblečení. Patnáctisekundový záznam pak jedním dotykem na displeji odešle na sociální síť zvanou Tik Tok, kterou vlastní čínská firma. Tam je video okamžitě přístupné půl miliardě uživatelů z celého světa. Ať už jsou to její vrstevníci ze třídy, nebo čtyřikrát starší pedofilové.

Čeští rodiče zpravidla o dvojím životě svých dětí nemají ani tušení. Na síti Tik Tok jsou přitom tisíce a tisíce českých školáků. Mezi dospělými je poslední dobou pod palbou síť Facebook. Za neschopnost zabezpečit citlivá osobní data svých uživatelů i filtrovat škodlivý obsah. Jenže Facebook školáky nezajímá. Na mobily si instalují právě aplikaci Tik Tok sloužící k publikování krátkých videí.

Děti v Česku na mobilu

Šoupáním prstu po displeji navíc mohou ve stejné aplikaci sledovat nekonečný proud videí od jiných uživatelů, která nefiltruje nikdo. MF DNES našla i videa chlapců, kteří si vzájemně přikládají na hrdla nože i snímky zaměřené na anorexii, sebepoškozování či nabízející návody, jak spáchat sebevraždu.

Přesné počty dětí, které Tik Tok v Česku používají, neexistují. Usuzovat však jde z toho, že české školácké celebrity, které nahrávají videa pod přezdívkami jako Nachty, Mína či Naty, mají i 300 tisíc sledujících.

A mnohé děti se jim zpěvem či pohybovými kreacemi snaží vyrovnat. Linky bezpečí však zaznamenávají čím dál tím více případů, kdy to nedopadlo dobře. Třeba proto, že se kvůli nedokonalým pohybům, nadváze či oblečení obratem staly obětí kyberšikany. Nebo cílem pedofilů.

„Na záznamu se často objeví i obnažené části těla dítěte, které přitahují pozornost sexuálních dravců. A právě tato videa mají velmi vysokou návštěvnost a jsou cíleně vyhledávána, sdílena a rozšiřována. Děti se pak stávají vyhledávaným cílem a jsou prostřednictvím Tik Toku oslovovány dospělými uživateli. Následují žádosti o zaslání dalších sexuálně explicitních fotografií,“ konstatoval Kamil Kopecký z projektu E-Bezpečí, který je zaměřený proti kyberkriminalitě.

Například francouzská policie už na konci loňského roku spustila kampaň,vníž varuje, že na Tik Toku mohou číhat sexuální predátoři. Kolik podobných případů už se odehrálo v Česku, ovšem nejde zjistit. „Policie České republiky nevede statistiky týkající se sociálních sítí. Dané jednání je vždy posuzováno jednotlivě a opírá se o paragrafové znění trestního zákoníku,“ konstatovala mluvčí Policejního prezidia Lenka Sikorová.

Děti na sociálních sítích od devíti let

Oficiálně v Česku bez souhlasu rodičů mohou děti sociální sítě používat až od patnácti let. Realita je ale jiná. Na sociálních sítích jsou už devíti- a desetileté děti. Více než půl hodiny denně je online (obvykle přes mobil) 80 procent dětí, zjistil průzkum EU Kids online.

„Na uživatele sítí Tik Tok a dříve Musical.ly narážíme ve školách naprosto pravidelně, převažují mezi nimi dívky ve věku 11 až 14 let,“ říká odborník na kybernetickou bezpečnost Kamil Kopecký z Univerzity Palackého v Olomouci. Kolik dětí má v Česku v mobilu stažený Tik Tok, nikdo neví. Představu o jeho popularitě dává zájem o dětské celebrity, které tato sociální síť u nás vytvořila. Říkají si museři – podle sociální sítě Musical.ly, kterou čínská firma vlastnící Tik Tok zakoupila. Minulý rok v srpnu uživatele Musical.ly automaticky převedla pod Tik Tok.

Jejich fanoušci, z nichž většina ještě chodí do základní školy, například minulý víkend zcela zaplnili obchodní centrum v Teplicích, které bylo součástí speciální tour. A šíleli z jen o pár let starších dětí, které si přezdívají Naty, Mína, Adam či Nachty. Jejich pěvecká či taneční vystoupení vystřídala autogramiáda či focení selfie.

Sex, drogy a sebevraždy

Rodiče dětí, které šílely po svých idolech v Teplicích, často ani nevědí, že něco jako Tik Tok existuje. Nad mobily svých dětí mají čeští rodiče prakticky nulovou kontrolu. „I pokud by věděli, že něco takového jako Tik Tok existuje, pravděpodobně by nevěděli, jak to na jejich mobilu najít,“ říká expert na sociální sítě Daniel Dočekal.

Jak na Tik Tok Rady pro rodiče 1. Zajistit bezpečnost uživatelského profilu dítěte. Nastavit uživatelský profil jako soukromý a nikoli veřejný. 2. Vypnout v Tik Tok lokalizační služby, aby nešlo sledovat, odkud se dítě připojuje.

3. Pokud je to možné, zajistit si přístup k profilu dítěte a sledovat, co se na něm děje, především s ohledem na vhodný a nevhodný obsah.

4. Sami si aplikaci Tik Tok nainstalovat a upozornit dítě, že budete stejně jako ostatní uživatelé sledovat, co dělá.

5. Mluvit s dítětem nejen o aplikaci Tik Tok, ale obecně o tom, co dělá na internetu. Nastavit jasná pravidla včetně limitování času. Zdroj: projekt E-Bezpečí



A to je problém. Sociální sítě, které jsou postavené na rychlém a co nejjednodušším sdílení krátkých videí, která tvoří samy děti, povyšují všechna rizika sociálních sítí na vyšší úroveň. Závadného obsahu je podle Kamila Kopeckého na Tik Tok opravdu hodně. „Narazit se dá na sexuálně explicitní videa zachycující velmi malé děti, dospělou pornografii, videa ukazující sebepoškozování, sebevražedné chování nebo nejrůznější výzvy k natáčení nebezpečných situací,“ dodává Kopecký.

V poradně projektu E-Bezpečí se v posledních letech také stále častěji setkávají s případy dětí, které se staly právě v tomto prostředí terčem agresivních útoků a posměchu. „Řešili jsme případ, kdy uživatelé videa z profilu dítěte přeposílali a sdíleli ponižující variace na jeho video,“ říká Kopecký.

I kdyby se podařilo čínského majitele sítě přimět ke stažení videa, dětskému ponížení nemusí být konec. „Videa jsou masivně kopírována ven z této sítě a desetitisíce jich kolují například po YouTube v podobě nejrůznějších kompilací,“ říká Kopecký. Aplikace šíření videí výrazně podporuje – třeba i tím, že je velmi jednoduché.

Problém je i množství času, který uživatelé na sledování videí tráví – celosvětově je to v průměru 52 minut denně. Jde o natolik návykovou zábavu, že to donutilo společnost, která tuto sociální síť vlastní, přidat novou funkci, kterou se doba strávená na Tik Tok omezí. Není to jediná možnost, jak se dají rizika spojená s užíváním snížit, která je zabudovaná přímo v aplikaci. Například je v ní možné omezit přístup cizím lidem k profilu dítěte nebo zamezit tomu, aby aplikace všem na internetu ukazovala, odkud se dítě připojuje. Jenže tato omezení by dítě muselo ve svém profilu samo nastavit, po přihlášení je totiž automaticky otevřený každému, kdo má zájem se dívat.

Základní rada pro rodiče je ale stejná pro Tik Tok i pro Instagram nebo Facebook. Měli by vědět, co dítě na internetu dělá. „Měli by se ptát, co dítě na internetu baví, co se jim nelíbilo. Místo toho se jich cestou ze školy ptají, co měly k obědu,“ podotýká Dočekal. Děti rodičům za jejich snahu vystavují nelichotivé vysvědčení. Podle výzkumu EU Kids Online je jen 28 procent z nich ochotných svěřit se rodičům s tím, že je na internetu potkalo něco nepříjemného.

Tik Tok přitom ale není jedinou sociální sítí, na které české děti „ujíždějí“. Příkladem může být německá aplikace Tellonym, která funguje se sloganem Zjistěte, co o vás chce svět říci. Děti si na ní založí profil, na který může kdokoli anonymně napsat komentář. I to je podle odborníků ideálním podhoubím kyberšikany.

MF DNES na takové komentáře narazila. „Jsi hnusná, jsi tlustá. Je mi líto tvých rodičů, že mají tebe. Jsi potrat. Zabij se!“ napsal jedné z dívek anonym. „Ty seš normální p**ča, která vypadá jak h**no,“ objevilo se na dalším profilu.