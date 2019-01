Děti často polykají baterie, problémem jsou hlavně ty lithiové

V průzkumu Ecobat dětští lékaři v osmi z deseti nemocnic potvrdili, že se na svém oddělení se spolknutou baterií setkali. Lidé by měli být obezřetní zejména u knoflíkových lithiových baterií. Společnost to sdělila v dnešní tiskové zprávě.

Dětí do čtyř let se týkalo 77 procent ze všech případů, vyplývá z průzkumu, kterého se zúčastnilo 37 nemocnic. V posledním roce ve více než polovině oslovených nemocnic lékaři ošetřovali dětského pacienta po spolknutí baterie, zhruba pětina nemocnic řešila tuto situaci vícekrát.

„Zvláštní pozornost bychom měli věnovat bateriím o průměru nad 16 milimetrů, protože u nich je pravděpodobnost, že uvíznou v dětském jícnu, vyšší. A obzvláště pozor na lithiové baterie. Napětí v lithiovém článku má totiž větší rozsah. Dojde-li k jeho uvíznutí, může mezi baterií a tkáňovým mokem v jícnu začít vznikat elektrický proud. To je velice nebezpečné a je nutný urgentní medicínský zákrok,“ uvedl Petr Kratochvíl z Ecobat.

„Pokud dítě baterii spolkne, asi tak v polovině případů projde organismem přirozeně, aniž by uškodila. V přibližně druhé polovině případů jsou nalezeny v žaludku, odkud je lékaři odstraní endoskopicky, protože ponechané baterie by mohly časem rozleptat sliznici žaludku. Může se ovšem stát, že po požití tyto drobné baterie uvíznou v jícnu. To může být velmi nebezpečné a v nejhorším případě i smrtelné. Proto je v těchto případech indikována urgentní, tj. okamžitá, endoskopie, tedy endoskopie bez přípravy dítěte, která může život zachránit,“ potvrdila realizátorka výzkumu Kateřina Ryszawa.

V případě spolknutí baterie je potřeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Dítě by také nemělo nic jíst a pít, dokud se rentgenem nevyloučí přítomnost baterie. Výjimkou je podávání medu u dětí starších jednoho roku - doporučuje se po deseti minutách opakovaně podávat dvě lžičky. U dítěte s podezřením na spolknutí baterie nemají rodiče vyvolávat zvracení a pokud mají k dispozici spotřebič s baterií nebo originální obal výrobku, doporučuje Ecobat vzít jej k lékaři.

Organizace Ecobat od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií v ČR. Předloni odebrala 1681 tun baterií, což je 46 procent baterií dodaných na trh. Společnost provozuje přes 20 000 míst zpětného odběru.