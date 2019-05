Zklamal jsem všechny pedofily, řekl "král". Soud mu potvrdil 9 let

13:38 , aktualizováno 13:38

Za pohlavní zneužívání dívek v pražských mateřských školkách a za dlouhodobý sexuální vztah s jednou ze svěřenkyň půjde učitel tance Petr Dostál na devět let do vězení. Poté se bude muset podrobit ústavní sexuologické léčbě a deset let nebude smět pracovat s dětmi. Pravomocně o tom rozhodl odvolací pražský vrchní soud.