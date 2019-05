Británie bojuje s pedofily na darkwebu, jsou jich desetitisíce

Podle ředitelky (NCA) Lynne Owensové se vyšetřovatelé zaměřili na stránky určené pedofilům umístěné na dark webu, kde objevili přibližně 144 000 účtů, od kterých vedou stopy k britským občanům. Dřívější odhady uváděly, že sexuální zájmem o děti má na internetu přibližně 20 000 Britů.

Ačkoli je podle Owensové pravděpodobné, že někteří uživatelé používají na internetu více než jeden účet, podle ní jsou reálná čísla stále mnohonásobně vyšší, než s jakými britská vláda doposud pracovala.

„Vycházím ze dvou důkazů. Tím prvním je 850 procentní nárůst množství nahlášených případů vyhledávání pedofilní tématiky od roku 2013, tím druhým jsou důkazy získané přímo z dark webu,“ vysvětluje Owensová. Celkem vyšetřovatelé podle listu The Telegraph objevili na dark webu 2,88 milionu účtů věnovaných sexuálnímu zneužívání dětí.

Některé dark weby navíc podle listu The Guardian vyžadují po svých uživatelích, aby ještě před vstupem do utajené internetové komunity předložili důkazy o tom, že sexuálně zneužili dítě. Podle Owensové musí zájemci komunitě nabídnout také nové snímky, na kterých dochází ke zneužívání dětí.

Britské úřady přijaly okamžitá opatření, v rámci nichž zadržely více než pět set lidí podezřelých ze sexuálního zájmu o děti. „Je to velmi vážná situace. Potřebujeme naléhavě zjistit, s kým jsou tito nebezpeční zločinci v kontaktu,” vysvětluje Owensová.

Co je to dark web Dark web (v češtině temný web), tvoří část hlubokého webu, který internetové vyhledávače neindexují. Tato část obsahu je umístěna na takzvaných darknetech, tedy překrývaných sítích, které jsou přístupné pouze prostřednictvím speciálního softwaru nebo konfigurace. Zdroj: Wikipedia

Sama však přiznává, že NCA ani policie nedokáže důkladně vyšetřit všechny podezřelé, a to ani za předpokladu, že jsou reálná čísla nižší než ta odhadovaná. Podle Owensové totiž nemají finanční prostředky, aby analyzovaly všechny podezřelé účty nalezené na dark webu.

Úřady proto budou po vládě požadovat 2,7 miliardy liber (80 miliard korun) na boj proti závažné a organizované trestné činnosti.

Změny čekají také preventivní programy na ochranu dětí před nebezpečím na internetu, které se nově zaměří na čtyřleté až sedmileté děti. Právě této věkové skupině totiž rodiče dávají na hraní tablety, které jsou potenciálním zdrojem nebezpečí. Dříve se prevence soustředila na děti starší osmi let.

Zodpovědnost mají podle úřadů také technologické firmy

Velkou zodpovědnost mají podle NCA také technologické společnosti, které by měly úřadům více pomáhat. „Preventivní technologie už existují. Technologické firmy však musejí udělat víc pro to, aby se jim dařilo blokovat obsah se zneužíváním dětí,“ prohlásil NCA.



Nejdůležitější je podle něj spolupráce se státními úřady, která povede k zastavení online vysílání zneužívání dětí. „Firmy musí dělat více pro to, aby zabránily využívání svých platforem k propagaci nelegálních služeb, ať jde o sexuální vykořisťování nebo obchod s lidmi,“ konstatuje.

S tím souhlasí také Peter Wanless z britské Národní společnosti pro prevenci krutosti vůči dětem, podle kterého by měly mít technologické společnosti povinnost chránit děti. „ Věci, se kterými naše děti přicházejí denně do styku, jako jsou potraviny, hračky nebo oděvy, musí splňovat vysoké bezpečnostní standardy. Totéž by mělo platit pro sociální sítě,” myslí si Wanless.

