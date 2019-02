Soud poslal samozvaného krále pedofilů Dostála na devět let za mříže

Petr Dostál ve čtvrtek u soudu uvedl, že celou situaci nese velmi špatně. Uvedl, že se kvůli projednávání případu a pocitům viny zhoršil jeho zdravotní stav.



Přestože vyjádřil lítost nad tím, co dívky nyní prožívají, trval na tom, že trauma jim nezpůsobil on, ale policisté, státní zastupitelství a média. „Není zneužití jako zneužití,“ zdůraznil s tím, že v dívce prý našel svou ideální partnerku. „Co jsme komu udělali? Ve srovnání s tím, co se děje ve světě, tak co je na tom, že si jedna žákyně užívala s učitelem?“ tázal se.

Jako jedinou polehčující okolnost viděla státní zástupkyně Jana Murínová skutečnost, že svých činů lituje a že spolupracoval s policií.

Učitel tance

Podle státní zástupkyně Dostál v letech 2015 a 2016 zneužil ve svých tanečních kroužcích deset holčiček v sedmi různých pražských školkách, jedenáctou pak na letním tanečním soustředění u Strakonic

Zatímco ostatní děti tancovaly, lákal vyhlédnuté dívky na židli, kterou záměrně postavil stranou a na kterou předem zaměřil skrytou kameru. Dívky pak podle obžaloby líbal, hladil, držel za hýždě a prováděl kopulační pohyby. Pornografické nahrávky si uchovával.



U tří holčiček pak zašel ještě dál. Dvěma prý ve svém pokoji na tanečním soustředění prováděl orální sex. Se třetí údajně chodil do restaurací, kde vystupovali jako zamilovaný pár, drželi se za ruce a líbali. Dostál dívenku oslovoval „královno“, zatímco ona jeho „králi“.

Dívku si prý muž s vědomím její matky nejméně dva roky pravidelně vodil k sobě domů, kde ji sexuálně zneužíval. Matka loni v září přiznala, že Dostálovi dceru svěřovala i třikrát týdně. Muž ji měl údajně ujišťovat o tom, že její dcera je jeho životní láska. Podle obžaloby s ní pořídil 109 pornografických videí a nejméně 20 souborů fotografií.