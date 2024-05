V Olomouci slaví bujarý majáles, králem letos bude písničkář Michal Horák

Tradiční studentský svátek, majáles Univerzity Palackého (UP), má letos podtitul Bez hranic. Od 6. do 8. května nabízí nabitý program, který se odehrává na několika místech Olomouce. Kromě koncertů, performancí, soutěží, besed, přehlídek studentských a neziskových organizací či workshopů budou pro návštěvníky připravené také oslavy 20. výročí vstupu Česka do Evropské unie.