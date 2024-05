Chrám luxusu v novém. Prošmejdili jsme nový Rolls-Royce Cullinan

Ralf Langmeier, manažer projektu obnovených modelů Phantom a Cullinan, připomíná, že právě SUV model byl prvním rollsem, který dostal dozadu dotykové obrazovky. „Bylo to kvůli dětem,“ vysvětluje, Cullinan prostě je totiž v miliardářských kruzích často „mamataxi“, auto na obsluhu domácnosti a dětí.

A do kufru se vejde samozřejmě golfový bag, ale třeba i sekačka. Anebo speciální lelkovací souprava – box, se dvěma výsuvnými křesly, se kterými se jezdíte kochat ve výhledu na své panství.

Původně mu chtěli říkat „Rolls-Royce s vysokou karoserií“, v Goodwoodu sami uznali, že to moc libě nezní, a beztak Cullinanu všichni říkají SUV, a dokonce se našel boháč, který se po něm ptal jako po „džípu“ od Rolls-Royce.

„V roce 2018 Cullinan přeformuloval superluxusní motorismus a umožnil klientům Rolls-Royce zažít jízdu na kouzelném koberci, který je pro značku typický, bez ohledu na terén a v každém koutě světa. Během šesti let od té doby Cullinan přilákal do Rolls-Royce zcela nové skupiny klientů a hluboce změnil vnímání toho, co je vůz Rolls-Royce a co může znamenat pro jeho majitele,“ popisuje značka, která dnes vzkvétá pod ochranou koncernu BMW.

Za těch pět let od uvedení nasbíral první rolls v pohorkách spoustu zážitků a historek. Stal se okamžitě nejprodávanějším modelem značky a taky autem, které automobilce na nejluxusnější auta světa přivádí nové zákazníky, kteří pak objednávají další modely značky. Kupříkladu jeden z klientů má doma čtrnáct Cullinanů. Určitě vás napadne, kolik takové miliardářské SUV stojí. Základ je za devět milionů.

Teď přišel čas na modernizaci, v Goodwoodu jí neříkají facelift, auto nese označení Cullinan Series II. Není to jen nová příď a poprvé v historii třeba látkové čalounění sedadel. Ralf Langmeier, který má Cullinan a ten NEJ rolls v nabídce Phantom na starost, odhaduje, že modifikováno bylo padesát procent dílů.

Společně se „základním“ Cullinanem přijíždí v modernizované podobě také mladistvější provedení s nádechem sportovnosti Black Badge, u kterého tradičně namísto chromu použili designéři lesklý černý lak, toto provedení volí téměř 60 procent zákazníků. U Rollsu-Royce umí hovořit o svých autech s nefalšovaným nadšením i filozofickou vážností. Takto popisují právě Cullinan Black Barge: „Rušivé alter ego Rolls-Royce, Black Badge, dosáhlo své apoteózy v Cullinanu, kde jeho asertivní a nekompromisní přístup oslovuje klienty, kteří hledají ty nejodvážnější formy sebevyjádření.“ Až se proberete ze snění nad slovníkem cizích slov a celou tu ódu vstřebáte, všimnete si, že se Cullinan změnil opravdu výrazně.

Frank Tiemann, zástupce Rolls-Royce pro střední a východní Evropu a střední Asii, uvádí, že to je nejrozsáhlejší facelift, ke kterému Rolls-Royce ve své historii přistoupil. „Reaguje na měnící se kódy luxusu a vyvíjející se vzorce používání, přičemž zůstává věrný základním kvalitám, které stojí za jeho popularitou.“

„Zachováváme vše, co naši klienti na tomto automobilu milují, a udržujeme jeho půvab,“ komentuje facelift toho pětiapůlmetrového chrámu Chris Brownridge, od letoška nový generální ředitel Rolls-Royce Motor Cars.

„Původní Cullinan, vypuštěný v roce 2018, musel mít skutečné off-roadové schopnosti, které se porovnaly s nejnáročnějšími podmínkami na Zemi. Zároveň musel nabídnout jedinečný komfort značky a charakteristickou jízdu na magickém koberci bez ohledu na terén. Nesmělo to být nic menšího než definitivní superluxusní SUV – robustní, ale rafinované, nezastavitelné, a přesto klidné. Takové co dojede bez námahy všude,“ popisuje Frank Tiemann. „Na základě bezprecedentního úspěchu se představuje Cullinan Series II.“

Cullinan je nejvyšší z moderních rollsů, Anders Warming, šéfdesignér značky, říká, že jeho klíčovým tématem je vertikalita. „Připomíná osvětlené mrakodrapy v megaměstech, kde je Cullinan stále více doma – to je nejvíce patrné na novém zpracování přední lampy,“ popisuje značka z Goodwoodu. Právě příď se dočkala nejvýraznějších úprav, a nutno dodat, že vyčištění designu, zjednodušení ploch dalo autu úplně jinou tvář – sošnější, důstojnější. Tým dánského designéra dal přídi jednodušší, ostřejší linky, důraz kladli na čistotu a monolitičnost, která umocňuje velkorysé proporce. Osvětlený Pantheon chladiče má nový, výraznější sokl.

Při faceliftu obvykle automobilky mění jen plastové díly, modifikovat díly lisované z plechu je náročnější a dražší. I tak podle Ralfa Langmeiera udělali ověřovací crashtesty a ověřovali, že zachovali aerodynamiku původního Cullinanu. Prozrazuje také, že kupříkladu kvůli novým předním světlům zasahovali i do skeletu. Celkem vzniklo se facelift ladil na více než 80 testovacích prototypech.

Proporce a základní linky auta tedy zůstaly zachovány i s neopakovatelnou klesající linií boků, lehce vystouplým kufrem, plochými boky a vysokou kabinou velkorysým prosklením. Při faceliftu tedy oprášili tvar bočních lišt a upravili též zadní nárazník.

Pro konstruktéry i designéry bylo oříškem splnit přání zákazníků, kteří volali po větších než původních dvaadvacetipalcových kolech. Obnovený Cullinan tak má třiadvacítky. To znamenalo práci pro podvozkáře, aby zachovali požadovaný komfort, designéři pak dostali od Anderse Warminga za úkol, aby ráfky nepotlačily definitivně plochu bočnic pneumatik. Podle Warminga má být na rolls-roycu vidět, že má obuté pneumatiky, ne sportovní nízkoprofilové „šlupky“.

Barvy a látky

Rolls-Royce má v nabídce 44 tisíc barev, i tak ale dokáže tým vedený Christine Franckovou najít něco extra. Její tým designérů barev a interiérových materiálů (colour&trim) vytvořil nový lak, ve kterém se Cullinan Series II představil. Pojmenovali ho Emperador Truffle. „Inspirovaný bohatě žilkovaným hnědým mramorem, je moderní, minimalistická jednolitá šedohnědá, která získává jemný třpyt připomínající čerstvý sníh pod ranním světlem.“

Nejpodstatnější změnou v interiéru je velký skleněný panel po celé šíři přístrojové desky, který sdružuje kapličku přístrojů před řidičem a nový displej infotainmentu s novým operačním systémem SPIRIT, který byl poprvé představen v elektrickém modelu Spectre. Vylepšena byla konektivita, nechybí wi-fi hot spot a nezávislé streamování pro každou obrazovku ve voze. Hodně práce dala optimalizace ve jménu předpisy nově nařízené ochrany před kyberútoky.

Přímo před spolujezdcem je pak panel s osvětleným nápisem Cullinan a jedinečnou grafikou inspirovanou nočními mrakodrapy světových megaměst a je vytvořen pomocí 7 000 grafických prvků. Klienti si mohou na tento panel nechat vytvořit svůj vlastní motiv.

Je tam také nový panel s hodinami a pod nimi poprvé v historii v interiéru rollsu Spirit of Ecstasy, tradiční symbol značky, okřídlená figurka, která běžně balancuje na přídi, přímo na Pantheonu chladiče. Soška je vyrobena z nerezové oceli a je zespodu nasvícená. Ladění tohoto šperku na přístrojovce trvalo prý čtyři roky. Anders Warming se obrací na Christine Franckovou a vzpomíná, jak donekonečna ladili polohu sošky, museli ji oproti zvyklostem trochu napřímit, protože kolena jinak házela nepatřičný stín.

Cullinan Series II představuje také „Grey Stained Ash“, obklady z dýhy ze zrnitého přírodního dřeva s otevřenými póry s jemným třpytem. Také tento materiál naklížený na podkladové hliníkové panely vyvíjeli dlouhé čtyři roky. „Pro dosažení komplexní, výrazné textury je každý kmen individuálně vybírán, dýhové listy jsou následně ručně obarveny a vylepšeny přidáním mikroskopických kovových částic, což vytváří jedinečný třpytivý efekt,“ popisuje Christine Francková.

Proč je podkladový panel hliníkový a ne plastový, jak je u aut obvyklé? „Zní to úplně jinak,“ usmívá se Christine Francková a naznačuje tak, že klienti rollsu nejsou na dunění plastů zvědaví. V poctivosti kovových dílů se její šéf Anders Warming doslova vyžívá – poklepává na rámečky, cvrnká do klik dveří, brnká na lamely masky chladiče a zálibně se usmívá.

Tým Christine Franckové si vzal velký úkol, kromě tradiční nepřeberné škály koženého čalounění interiéru nabídnout také látkovou alternativu. Anders Warming zdůrazňuje, že i textilní čalounění je luxusním materiálem. A připomíná, že kožené čalounění v minulosti volili výrobci čistě z praktických důvodů - je odolné a dobře se udržuje. „Královna ovšem v čtyřicátých a padesátých letech sedávala ve svém Rolls-Roycu na látkou čalouněných sedadlech. A řidič vepředu na koženém,“ odhaluje Warming.

V Cullinanu tedy Rolls-Royce představuje novou tkaninu vyrobenou z přírodních bambusových vláken. „Tento materiál je inspirován rozsáhlým bambusovým hájem v Le Jardin des Méditerranées na Azurovém pobřeží, který sousedí s bývalým zimním domem Sira Henryho Royce, Villa Mimosa,“ popisuje automobilka. „Na keprové textilii je vyšívaná umělecká grafika zvaná Duality. Design založený na abstraktní interpretaci dvou propojených písmen R iniciál zakladatelů značky odráží jasný námořní vliv, připomínající proplétající se lana na plachetních jachtách. To je další jemná narážka na francouzskou riviéru.“

Vyšít grafiku do jednotlivých látkových dílců kombinovaných s koženými trvá dvacet hodin, z 11 mil (17,7 km) nití vyšije stroj 2,2 milionu stehů. „Základní keprový textil je dostupný ve třech barvách – Lila, Chocolate a Black – a klienti si mohou vybrat z 51 různých barev nití. Tato složitá vyšívaná textilie byla vyvíjena více než rok,“ popisuje Christine Francková.

Techniku mají všechny Cullinany stejnou: 600koňový dvakrát přeplňovaný dvanáctiválec o objemu 6,75 litru poskytuje dostatek síly pro sprinty i konejšivé plutí. Točivý moment 900 Nm přenáší osmistupňová automatická převodovka na kola obou náprav, a obě nápravy jsou také pro lepší obratnost řízené, přeci jen ten kolos měří přes pět metrů (5341 mm) a váží přes dvě a půl tuny.

Klienti se tedy při objednávání hrají právě s barvami, materiály a přidávají speciální přání a ozdoby. Značka jim proto nově nabízí další moderní řemeslnou techniku v podobě drobné perforace kůže. „Ta umožňuje řemeslníkům vytvářet umělecká díla do čalounění interiéru,“ komentuje Frank Tiemann. „Pro Cullinan Series II vytvořili designéři vzor inspirovaný neustále se měnícími tvary a stíny mraků nad sídlem Rolls-Royce v Goodwoodu – obsahuje 107 tisíc 0,8 a 1,2milimetrových perforací,“ popisuje. Jemné jehličky vyrážejí do materiálu díry stroje, každý centrimetr čtvereční kůže pak ovšem kontroluje pečlivá řemeslnice.