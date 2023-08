Do třiceti u rodičů, po sedmdesátce dobrý sex. Je možné zůstat pořád mladý?

Zamilujete se a chcete mít dítě. Jenže se to nedaří. Jdete k lékaři a on vám naznačí, nezdvořák jeden, že jste stará. Jenom naznačí, otevřeně by si to samozřejmě říct nedovolil, vždyť tenhle výraz měl být už dávno na seznamu zakázaných slov. I tak je to skandální, něco takového se přece ani naznačovat nesmí. Je třeba vyhledat instituci, které je možno na toho hulváta poslat oficiální stížnost. A samozřejmě ihned napsat na sociální sítě, jak strašný zážitek jste u něj měla. Co si to vůbec dovolil, vždyť je vám teprve něco přes čtyřicet!

V posledních letech začali psychologové a sociologové používat výrazy jako nedospělí dospělí, fluidní věk, mladé stáří. Dřív jsme je neznali. Jsou důkazem, že se pohled na lidský věk mění, a tudíž bylo třeba některé nové jevy pojmenovat.