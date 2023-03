Myslela jsem, že má rakovinu, ale byla to milenka. Odchod muže Jitku šokoval

Příběh Jitky Chci ho zase zpátky

Svého muže jsem poznala v tanečních a od té doby jsme byli spolu. Já nikdy po jiných nekoukala, on byl přesně ten člověk, který mi vyhovoval na sto deset procent. Parťák, kamarád nejen do deště, úžasný milenec, skvělý táta.

Vychovali jsme spolu tři děti a všechny se povedly. Když se ale od nás odstěhovala i nejmladší dcera, začal se můj manžel chovat trochu jinak. Ne nijak zle, o tom žádná, ale z nějakých důvodů mě toužil zasvěcovat do záležitostí, které dosud řešil výhradně on.

Odchody a návraty Krize přežijí častěji manželství, kde spolu dva hlavní aktéři komunikují a mají vzájemný intimní kontakt. Když muž po letech odejde za mladší, neznamená to, že je to už trvalé. Návraty do půl roku bývají běžné, později už je malá pravděpodobnost, že by šlo manželství slepit. Návrat je sice fajn, ale ztracenou důvěru nedokáže najít každý.

Prošla jsem kurzem práce s vrtačkou, učil mě, jak funguje internetové bankovnictví, ukazoval mi, jak ošetřovat na zahradě stromy, kde jsou uzávěry vody a hlavní jističe. Celé to bylo takové divné, ale u toho jsme se jako obvykle smáli a žertovali, takže to vlastně až tak zvláštní nebylo. Jen mě napadlo, zda třeba není nějak vážně nemocný.

Čím víc věcí mi ukázal, tím víc sílilo moje podezření. V hlavě se mi odehrávaly hrůzostrašné scénáře, pak se mi už i zdálo o tom, že muž umírá na rakovinu, ale aby nenechal svou nebohou ženu na holičkách, plánuje ji ještě před zhoršením zdravotního stavu všechno naučit.

Postupem času jsem začala této teorii tak věřit, že jsem si byla téměř jistá. Jednou jsem to nevydržela a zeptala se. Manžel se jen trpce pousmál a objasnil mi, že je sice zdravý, ale něco se přece jen děje. Už pár let prý někoho má. S rozvodem čekal na okamžik, kdy děti odejdou z domu, ale přišlo mu rozumné mě na to nějak připravit, zasvětit mě do potřebných věcí.

Přiznám se, že mě to tehdy natolik šokovalo, že jsem nebyla schopná vydat ze sebe hlásku. Manžel mě navíc objal a stejně klidně, jako mi říkal celou tuhle věc, mi zašeptal do ucha, že je rád, že už je to venku. Odstěhoval se, dal mi pusu na tvář na rozloučenou a… nic.

Je to už půl roku a já se stále nedokázala vzpamatovat. Manžel mi volá, kontroluje, jak vše zvládám, ale o tom, že by se chtěl vrátit, vůbec neuvažuje. Žije s tou druhou ženou a podle všeho s ní bude mít i dítě. Tváří se, že je náš vztah tímto definitivně uzavřený.

Pro mě ale ne. Nikoho jiného nechci, přeju si jen, aby byl zase zpátky doma a všechno bylo jako dřív. Počítala jsem s tím, že s ním už budu, dokud nás smrt nerozdělí, a tohle asi nikdy nedokážu přijmout.

Jitka (56)

