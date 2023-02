Romantika skončila, když jsme se vzali a začali spolu bydlet, lituje Věra

Zabijáci romantiky Společné bydlení

Tato další meta obyčejného chození přichází obvykle ruku v ruce s tím, že vám někdo odloží růžové brýle. Dynamika vztahu se mění, vše začíná fungovat jinak. Že by víc realisticky? Život ve vzpomínkách

Ano, na začátku vztahu se zpravidla partneři mohou přetrhnout, aby předvedli, že jim romantická gesta nejsou cizí. Muži otvírají dveře, nosí květiny, zvou dámu na ta nejromantičtější místa světa, ženy nakupují sexy prádélko a tráví s nadšením hodiny u plotny. Postupem soužití na toto všechno již není čas. Nebo je a jen se nechce? Každopádně je to běžný jev, na to, co bylo, lze jen vzpomínat. To ale obvykle doprovází nespokojenost, výčitky a otázky. Nereálná očekávání

Někdy lidé, hlavně ženy, doufají, že jim ten druhý vidí do hlavy a přesně ví, co od něj chtějí. Jenže když to neřeknou, nenaznačí nebo názorně nepředvedou, nemá o tom partner obvykle ani potuchy, neví, že by dělal něco špatně. Už žádná rande

Pokud jen chodíte z práce a do práce, řešíte plnou pračku, špinavou podlahu a starosti s dětmi, nálada na romantiku asi není. V programu vztahu je proto nutné mít bod s názvem rande. Jen ve dvou, třeba jako za starých časů... Pravidelné randění má zkrátka něco do sebe. Nulové flirtování

Říkat si hezké věci, posílat si dvojsmyslné esemesky, laškovat spolu – jestlipak to s partnerem děláte? Ne? To se potom nemůžete divit, že romantika vzala za své. Možná ji pohřbil nedostatek komunikace. Málo kontaktu

Nezdá se to… Ale i pusa, pohlazení, zběžné objetí či radost, že toho druhého vidíte, takové drobnosti tvoří „stavební kameny“ romantického vztahu.