TEST: Odkládáte věci na později, nebo se vás prokrastinace netýká?

Zítra, zítra, jen ne nyní, říkají všichni lidé líní? Ale kdepak! Každý čas od času odkládá věci na později, ať už jde o nevyřízenou administrativu nebo mytí oken. Podle psychologů ovšem prokrastinace, jak zní vědecký název pro odkládání (z latinského pro = na, crastinus = zítřek), nemá s leností nic společného.

Naopak, většinou jsou lidé, kteří své povinnosti stále odsouvají na později, dokonce vyslovení perfekcionisté. Leonardo da Vinci svou Monu Lisu s sebou vláčel dvacet let, než udělal poslední tah štětcem. A na konci stejně považoval tenhle obraz všech obrazů za nedokonalý. Jeho přílišná sebekritika ho dovedla k tomu, že stvořil něco mimořádného, ale také k tomu, že několik svých děl si jenom naplánoval a nikdy je neuskutečnil.

Příčiny a následky

Za naším odkládáním se dle odborníků velmi často skrývají obavy ze selhání a starost o to, co by si o nás mohli druzí myslet. Jasné ale také je, že prokrastinace dlouhodobě vyvolává pocit frustrace, protože nikdy nedokážeme dosáhnout toho, co jsme si předsevzali.

Navíc se trvalé odkládání projeví i na našem zdraví: Muset dohánět věci stále až na poslední chvíli je nesmírně stresující, což vede k tomu, že děláme více chyb a ještě intenzivněji se stresujeme. To představuje zátěž pro naši psychiku a oslabuje imunitní systém.

Naštěstí vše ale jde dělat i jinak. Pročtěte si naše tipy. A následující test vám pomůže odhalit, jaké máte k odkládání aktuálně sklony.

Tři věci, které opravdu nepočkají 1. Rodina má přednost – své blízké byste nikdy na později odkládat neměla. Tedy, pokud vám píše dcera esemesky, odpovídejte jí průběžně. A také přijměte pozvání tety na oslavu jejích sedmdesátin, když to bude možné. Vsaďte se, že nakonec to bude prima akce. 2. Zdraví především – jistě, jsou příjemnější věci než třeba zubní hygiena nebo gynekologická prevence. Ale kdo odkládá návštěvy u lékaře, může ohrozit své zdraví. Proto se teď hned objednejte, jděte na vyšetření a uvidíte sama, jak si oddychnete, že to máte z krku. 3. Den placení účtů – Vyrovnejte své účty včas, jinak můžou dál narůstat. Tip: Každá středa se může stát dnem placení.

Pusťte se do toho hned!

Díky následujícím „antiodkládacím“ fíglům dosáhnete toho, čeho chcete. Začněte co nejdřív. Když něco naplánujete, měla byste udělat první krok během příštích 72 hodin, protože jinak klesá šance, že se vám projekt podaří zrealizovat, na pouhé jedno procento. Zkuste sama sebe překvapit, vůbec nepřemýšlejte a prostě se do toho pusťte!

Na mnoho věcí ta „správná doba“ beztak ani neexistuje. Oslavte etapové vítězství Abyste svou „odkládací poruchu“ dostala pod kontrolu, musíte se soustředit na to nejdůležitější. Odměna na konci, ale i za dosažení krátkodobých a střednědobých cílů je vynikající k tomu, jak zůstat dlouhodobě motivovaná.

Plánujte předem Prokrastinace je do určité míry také zvyk. Obelstěte ji tím, že si večer napíšete, co druhý den chcete vyřídit. A pak se toho seznamu držte. Přitom si vždy naplánujte dostatek volného času, jak na odpočinek, tak na nepředvídatelné záležitosti. A kromě toho si zařaďte do programu úkoly, které vás baví.

Začněte tím nepříjemným Popadněte býka za rohy, jak se říká... Zpravidla je to ten nejnepříjemnější úkol, který celou dobu odkládáte. Proč ho nemít za sebou hned ráno? Zbytek dne vám pak půjde práce snáz od ruky.

Najděte si pomocníky Už se nemůžete dívat na šedý povlak na zdech vašeho domova a víte, že jediným řešením je malování? Samotná myšlenka na veškeré organizování, které je s tím spojené, může vést k vnitřnímu odmítavému postoji. Především, když v podstatě očekáváte pomoc od partnera nebo rodiny. Neváhejte druhé o podporu požádat, plánujte společně v konkrétních krocích a vše půjde snadněji.

Držte se reality Strávit letní dovolenou ve vypůjčeném obytném karavanu? Ano, je to trend nejen posledního roku. Ve svých představách vidíte takový sen v těch nejkrásnějších barvách. Ve skutečnosti k tomu ale stále nedochází. Ten, kdo pořád odkládá konkrétní naplánování takové dovolené, by se měl nad svým snem raději zamyslet: Odpovídá tenhle cíl vůbec mé povaze? Chci takhle skutečně prožít léto? Když to pustíte z hlavy, můžete získat prostor na nové, vhodnější plány!

Eliminujte rušivé vlivy Odvádějí vaši pozornost soukromé maily, esemesky, facebookové zprávy a podobně? Jistě, dnes je tolik lákavých zdrojů rozptylování. Nicméně, v pracovní době by neměly mít žádnou šanci, pokud možno tedy všechny vypněte, zavřete a zcela záměrně je zapněte až v momentě, kdy si uděláte přestávku. Dobré je také vyhledat na práci neutrální prostředí, například na písemné záležitosti tichý pokoj.

Vymezte si dobu na nepříjemné věci Neustále odkládáte důležité papírování? V tom případě to zkuste takhle: Vyhraďte si na to vždy pouze dvě hodiny o víkendu. Tím, že je čas omezený, pro vás bude náhle cennější. Vsaďte se, že toho stihnete překvapivě hodně.

Postupujte kupředu krok za krokem U nevyřízených úkolů mívá člověk často pocit, jako by stál před obrovskou horou. Abyste se tím nenechala odradit, můžete si rozdělit komplexní úkoly do jednotlivých kroků, pro splnění každého z nich si navíc reálně vyčleňte určitou dobu a ujasněte si, že všechno nemusíte zvládnout naráz. Pomůže vám to.

Využijte nadšení Oč lépe budu vypadat po dietě, jak hrdá na sebe budu, když přestanu s kouřením? Myšlenka na to, co získáte, je rozhodující motivační pomoc, abyste začala jednat. Protože vůle projevit určité úsilí k tomu, abyste něčeho dosáhla, vzniká v systému odměny našeho mozku, kde se vyplavuje látka dopamin. Ta pak stimuluje k jednání. Přitom platí: Čím větší je vaše nadšení, tím více dopaminu a činorodosti.