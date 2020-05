Milenec? Ano, ale nezapomínejte na důležitá pravidla nevěry

Jasná pravidla

Rozhodně nastavte na samém začátku milostné aférky přesné mantinely. Zvláště tehdy, kdy je milenec svobodný, ale vy zadaná. Nejlépe uděláte, když stanovíte neměnný erotický harmonogram. Můžete se tak vymlouvat například na pravidelnou lekci jógy a nikdo vás nebude podezírat. Každý týden tak budete mít prostor si bez obav vyrazit z kopýtka. Určitě není na škodu důkladně promyslet místo, kam „docházíte“ provádět mardžariásanu neboli pozici kočky. Nemělo by se jednat o lokaci blízko domovu ani na trase, kterou absolvuje vaše polovička cestou z práce domů. To by bylo překvapení, kdyby vás jednou chtěl vyzvednout ze cvičení, že?

Jakmile se vymlouváte na sportovní aktivity, osvojte si danou činnost alespoň hypoteticky. Pokud chodíte na „jógu” již půl roku, ale nevíte, jak vypadá ani jedna z pozic bojovníka, zavání to průšvihem.