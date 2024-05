Titul jako lék proti zoufalství. Veselý se stále rve, fandí mu i Kvitová a Mirai

Někdejší 35. hráč světa na podzim 2022 vinou vážného zranění stehna vypadl z elitní stovky žebříčku. Na kurty se vrátil po půlroční pauze a od té doby bojuje o tenisové přežití.

Momentálně u jeho jména svítí číslo 295, titul z menšího podniku v Praze mu o zhruba 60 míst pomůže. Přišel tedy v pravý čas, neboť 30letý levoruký dlouhán už povážlivě klesal na mysli.

„Chvílemi jsem byl až zoufalý,“ přiznává. „Těžko se to popisuje, protože to údolí bylo opravdu hodně hluboké. Zápasy nebyly úplně tragické, ale koncovky mi nevycházely,“ vrací se k hrozivému začátku letošní sezony.

O to víc si váží úspěchu v Praze, kde zaznamenal čtyři plnohodnotné výhry a jednou mu soupeř po prvním setu skrečoval. „Převrátil jsem koncovky na svou stranu, za což jsem rád, protože když člověk nějaké sebevědomí má, tak je v nich klidnější.“

V nedělním finále ustál bitvu s 282. hráčem světa Gauthierem Onclinem z Belgie, porazil ho 6:2, 3:6 a 7:6.

„Začátek nebyl až tak těžký, ale od stavu 5:1 v prvním setu, kdy přišel dlouhý game, začal předvádět neskutečný tenis. Nedělal chyby a hrál výborně,“ chválil o sedm let mladšího soka Veselý. „Bylo důležité nepanikařit. Závěr byl velice nervózní, ale jsem rád, že jsem ho zvládl.“

Po proměněném mečbolu hlasitě zakřičel, užil si potlesk značně zaplněných tribun v tenisovém areálu I. ČLTK na pražské Štvanici. A na kurtu poté slavil i se svými třemi malými potomky.

„Vždycky jsem si přál před nimi hrát a vyhrávat, protože děti poháry prožívají ještě daleko víc než my dospělí. Tenhle týden si budu navždy pamatovat.“ Kromě členů rodiny měl velké podporovatele i ve svém boxu v hledišti.

Seděl v něm jeho nový trenér Jiří Vaněk s manželkou Petrou Kvitovou, na finále dorazil i známý český zpěvák Mirai Navrátil.

pragueopen2024 Podpořit Jirku Veselého přišli i zpěvák Mirai Navrátil, ale také tenistka Petra Kvitová se svým manželem Jiřím Vaňkem, který s Veselým spojil síly!



@martin.sidorjak

#pragueopen2024 #pragueopen #petrakvitova #mirai #jirivesely #atpchallenger oblíbit sdílet odpovědět uložit

„S Péťou se známe odmalička, jsem rád, že chodila na každý zápas. A Mirai měl přiletět loni do Paříže, ale musel nouzově přistát, pak byl ve Wimbledonu, ale pršelo. A tady řekl, že přijde jenom na finále, takže je celkem náročný,“ smál se Veselý.

S Vaňkem spolupracuje teprve pár dní, oslovil ho, když jeho manželka a svěřenkyně Kvitová otěhotněla a přerušila kariéru.

„Jirka přináší nový impuls, je velice zkušený trenér,“ cení si Veselý. „Nálada v týmu byla trochu otrávená, věděl jsem, že musím něco udělat. Teď ladíme, jak bychom mohli fungovat s cestováním, jeho postřehy a rady jsou každopádně k nezaplacení. A že nám začátek takhle vyšel, je o to krásnější a máme o to větší chuť do další spolupráce.“

Po krátkém odpočinku vyrazí hráč TK Sparta Praha na další turnaje, bude chtít využít titulového povzbuzení k tomu, aby se probojoval do kvalifikace Wimbledonu. Stále ho žene vidina návratu mezi tenisovou elitu, na kterou byl dlouhé roky zvyklý.

„Je fajn pocit vyhrát titul, obzvlášť doma. Ale vím, že musím být nohama na zemi a dál pracovat, protože cesta na větší turnaje je ještě hodně daleká.“