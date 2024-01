Veselý o totálním sešupu: Začíná boj s bažinou, cítím, že úroveň ještě mám

Vnímal jste, že Australian Open bylo vaším posledním turnajem, na který jste se mohl přihlásit s chráněným žebříčkem?

Tohle samozřejmě z hlavy nedostanete. Ta doba relativně utekla, navíc jsem nevyužil všechny šance, protože jsem byl dvakrát nemocný, žebříček jsem tedy použil jen na sedm turnajů, což je určitě málo. Ale taková je realita, teď začíná boj s pralesem, s bažinou. Člověk do toho musí strčit hlavu a zkusit se s tím nějak poprat. I když v mém věku je to těžší, než kdyby mi bylo třeba 25.

Je to pro vás nová situace?

Určitě, téměř deset let jsem byl v nejlepší stovce, takový totální sešup jsem nikdy nezažil. Je to nová výzva, při svém návratu jsem nečekal, že to bude takhle těžké. Kromě grandslamů, které mi relativně vyšly (loni na US Open postoupil do třetího kola a na Wimbledonu do druhého), byly turnaje z mé strany mizerné. Motivaci mám, jen možná chci až moc a pak mi v zápasech chybí uvolněnost a nadhled, kterým bych soupeře porážel. Pokud chci zpátky, musím se s tím poprat.

Co vás teď čeká dál?

Variant mám více, mohu se vrátit do Indie, kde budou tři challengery. Ale moc jsem nad tím nepřemýšlel. Bohužel budu muset na většině turnajů do kvalifikace, což bude divoké, ale buď se s tím smířím a zabojuju, anebo ne, a život bude pokračovat. Když je člověk na 300. místě a ví, že musí vyhrát, jinak se nikam neposune, tak se hraje o to hůř.

Jak jste na tom po zdravotní stránce?

Poslední týden je takový krušnější, mám problémy s dechem, už několik týdnů mám bloklá žebra. Pracujeme na tom, abych se problémů zbavil, ale zranění mě provázejí celou kariéru, jsou možná spojená i s psychikou. Nebudeme si nalhávat, že bych byl úplně v pohodě, moc jsem toho nevyhrál, což si vzalo svou daň i na těle, které je tužší.

veselyjiri @usopen has been a great tournament for me after my long break… Keep on pushing now, the process is long ! Thanks for the support and see You all next Year ! ❤️ oblíbit sdílet odpovědět uložit

Co vás žene v pokračování kariéry?

Utéct se dá vždycky, je to jedna z variant, ale mně bude letos 31 let, a dokud cítím, že mám ještě co nabídnout, abych soupeře trápil a porážel, tak mi přijde škoda tuhle etapu zabalit. Byl by to nevratný krok, kdybych teď skončil a za tři roky se chtěl vrátit, už bych byl bez šance. S dobrými hráči hraju vyrovnaně, cítím, že v sobě nějakou úroveň ještě mám.

Může vás alespoň trochu povzbudit, že jste Filsovi, 34. hráči světa, sebral jeden set a stačil mu i ve druhém?

Myslím, že jsem nebyl o moc horší. Je důležité najít standard, který bude tak vysoký, abych většinu hráčů na challengerech porazil a prokousal se tím.

Máte v tuto chvíli před sebou nějaký cíl?

Rád bych se pokusil porvat zpátky o první stovku, abych se dostal rovnou na grandslamy, kde bych chtěl něco uhrát. Nějaké úspěchy jsem na nich už měl, samozřejmě mohly být lepší, ale pořád nejsem nejstarší. Pokud budu zdravý a budu chtít, budu moct ještě několik let hrát, třeba i hlavní soutěže. Doufám, že se ještě mohu vrátit do první stovky. Je to něco, na co jsem byl celý život zvyklý. Teď se člověk těžko smiřuje s tím, že je daleko, ale nezbývá mi nic jiného než bojovat.