V šatně opět zní čeština. Pět mužů na grandslamu? Zdravá rivalita i inspirace

Trio zástupců, kteří na grandslamu zvládli první nástrahu, mají poprvé od Wimbledonu 2017, v Austrálii se dopracovali k dokonce pětinásobné účasti v prvním kole hlavní soutěže, což se jim naposledy povedlo na Roland Garros v sezoně 2016.

„Určitě je to super, my kluci mezi sebou zase máme takovou zdravou konkurenci. A mám i velkou radost z toho, že můžu přijít do šatny a zase se s někým bavit česky,“ popisuje Lehečka, coby čerstvý šampion podniku v Adelaide a 23. hráč světa hlavní tahoun nové vlny.

V Melbourne ve druhé rundě doplnil Tomáše Macháče a Jakuba Menšíka. Společně se už loni osvědčili v Davis Cupu, a jelikož mají věkový průměr pouhých 21 let, tak se stále zlepšují.