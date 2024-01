Menšík opět září. Zničil bývalou světovou desítku, fandí i kamarádovi z Ukrajiny

„Byl jsem dobře rozehraný z kvalifikace, dva dny jsem si odpočinul, zregeneroval a dokázal jsem se na zápas dobře připravit,“ těšilo Menšíka. „Jsem rád, že jsem to prodal a hlavně, že jsem zvítězil.“

Osmnáctiletý český talent prošel tříkolovou kvalifikací se ztrátou jednoho setu, v Melbourne už však zářil v roce 2022, kdy se dostal až do finále juniorky. Při loňské premiéře na seniorském grandslamu fantasticky prošel až do třetího kola US Open, kde nestačil na Američana Taylora Fritze.

Teď má před sebou další těžký úkol, pokusí se potrápit světovou devítku Huberta Hurkacze. Ovšem už výhrou nad Shapovalovem získal další cenný skalp a zdravé sebevědomí.

Dá se takový zápas srovnat s těmi v kvalifikaci?

Byl hodně jiný, hrajete na tři vítězné sety, navíc proti bývalé světové desítce. Ale neztratil jsem podání, servis byl jednou z nejdůležitějších věcí. V každém setu měl Denis jednu nebo dvě šance, kdy mě mohl brejknout, klidně jsme ještě mohli hrát čtvrtý nebo pátý set. Jsem rád, že jsem i pod tlakem skvěle zaservíroval.

V celém utkání jste měl viditelně navrch.

Shapovalov se vrací po zranění a těžko říct, zda to byl jeho současný optimální výkon. Každopádně zahrál spoustu neuvěřitelných míčů, skvěle varioval servis a bylo pro mě těžké ho zreturnovat ze základní čáry. Má agresivní styl hry, takže střídá chyby i vítězné míče. Zatím ale určitě nepředvádí tak konzistentní výkony jako před zraněním. Ale bylo vidět, že v ruce to má a že je bývalým hráčem elitní desítky.

Teď vás čeká současný devátý tenista světa, Polák Hurkacz.

Další skvělý hráč a servisman, který má podobné herní pojetí jako já. Musím jet dál, porazit se dá každý. Už jsem s hráčem top 10 hrál, mám díky zápasu s Taylorem Fritzem zkušenosti, abych držel s takovými soupeři krok. Mohu Hurkacze hodně potrápit a myslím, že nějaké šance budou. Zkusím se na něj dobře připravit.

Vnímáte teď zápasy na grandslamu jinak než loni v Americe?

V zápase s Fritzem jsem byl ještě nezkušený, teď už to nebude moje premiéra proti takovému jménu a nebudu z toho tak rozčarovaný. Tady už to beru víc s nadhledem a vím, že proti těmto hráčům můžu hrát. Není to samozřejmost, pořád je pro mě velký úspěch dostat se k takovému zápasu, ale už vnímám jinak ty tři vítězné sety, diváky u kurtu a atmosféru v hledišti.

Pomáhá vám při velkých zápasech mentální kouč?

S Draganem Vujovičem spolupracuji už déle a s mentální sílou, která je pro mě ze všeho nejdůležitější, mi pomáhá opravdu hodně. Od Ameriky, kdy pro mě bylo všechno nové a byl jsem zelenáč, který se všechno učil, už vím lépe, jak na tyhle věci reagovat. S Draganovou pomocí jsme se na tyhle podmínky skvěle připravili.

Jak vám sedí australské vedro?

I když tady slunce peče neuvěřitelně, bral jsem první kolo jako úplně nový turnaj, šel jsem do něj s čerstvými silami a taková šťavírna to nebyla. Ale přece jen je znát, že je to trochu něco jiného. Tyhle podmínky jsou strašně náročně, podnebí je úplně jiné než v Evropě. Ale už jsem tu pár týdnů a jsem dobře adaptovaný.

Austrálii máte rád, viďte.

Hrál jsem tu finále juniorky a od té doby se sem vždycky těším. Cítím se tu na kurtu i mimo něj od té doby vždy dobře a pozitivně nastavený, což má určitě velký vliv na můj výkon. Ve finále jsem sice tehdy smolně prohrál, ale přece jen to byl v juniorské kategorii neuvěřitelný úspěch.

Splněný sen?

Když mi bylo sedm nebo osm let, tak jsem hrozně rád cestoval, ale nikdy jsem neměl možnost podívat se do Austrálie. Můj největší sen byl se sem jednou dostat. Líbí se mi tady, lidé jsou tu všichni příjemní a pozitivní.

Český tenista Jakub Menšík v 1. kole Australian Open.

Potkáváte se s ostatními Čechy?

Je skvělé, že nás je tu tolik, soudržnost nám určitě pomáhá. Všem Čechům tady moc fandím a určitě je fajn pro český tenis, že je nás tady tolik. Máme super partu, potkáváme se i mimo kurty, jsme všichni kamarádi. Osobně jsem byl zatím zafandit jen na jednom zápase, přece jen program máme nabitý.

Komu jste byl fandit?

Byl jsem se podívat na Vitaliho Sačka. Sice je to Ukrajinec, ale beru ho jako Čecha, je tu od dětství, trénuje s námi v Prostějově. Je to takový náš Čech.