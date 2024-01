Lehečku obhajoba neděsí, přesun zvládl. A oslava titulu? Chutnala, popisuje

„Těžký zápas, v součtu s turnajem v Adelaide šlo o mé šesté utkání během týdne,“ připomněl 32. nasazený tenista grandslamu v Melbourne na tiskové konferenci. „Musel jsem si zvykat na odlišné podmínky, v Adelaide jsme hráli pod střechou, tady naopak venku, slunce pálilo, foukal vítr a čelil jsem nepředvídatelnému soupeři. Naštěstí se mi povedlo ho v klíčových chvílích brejknout.“

Těší vás, že jste na úvod zvítězil hladce ve třech sadách?

Podle výsledku zápas vypadá hodně jednoduše, ale pár momentů, kdy jsem se necítil úplně komfortně, v něm nastalo. Byl to spíš takový boj než hezký tenis, snažil jsem se důležité momenty ubojovat. Ve třetím setu jsem zvládl klíčový stav, kdy měl soupeř dva brejkboly, a od té doby už jsem se cítil dobře a dominoval jsem.

Co jste věděl o Zapatovi, 78. hráči světa?

Prohrál jsem s ním před třemi lety ve finále challengeru v Poznani, ale hráli jsme na antuce, což je jeho oblíbenější povrch. Věděl jsem, že podmínky tady v Austrálii na rychlých betonových kurtech by měly sedět spíš mně. Snažil jsem se i těžit ze sebevědomí, které jsem získal minulý týden, a zápas se mi povedl jedničku.

Vyšla vám tedy adaptace po přesunu z Adelaide?

Ano, ale nebyla jednoduchá, jsem rád, že jsem nastoupil až v úterý. Kdybych hrál už v pondělí, bylo by to pro mě určitě o dost těžší. Minulý rok se mi na US Open vymstilo, že jsem hned předtím hrál finále ve Winston-Salemu, pak jsem totiž okamžitě prohrál ve třech setech s Karacevem. Den navíc, který jsem měl tady, mi hrozně pomohl, cítil jsem se díky němu o něco líp.

V čem ještě pro vás byl přesun snazší než loni v srpnu?

Tehdy jsem finále prohrál, nepředvedl jsem dobrý tenis a hlavně jsem měl o den kratší pauzu. Bylo to opravdu přísné, s Tomášem (Berdychem) jsme přiletěli pozdě v noci, druhý den jsme si dali hodinu na tréninkovém kurtu a pak už jsem hned hrál zápas. Tady jsem měl víc prostoru se rozkoukat, zregenerovat a potrénovat. Měl jsem čas nasát atmosféru turnaje a mentálně se lépe připravit na jiné podmínky a jiné soupeře, což mi rozhodně prospělo.

Ještě jeden dotaz k přeletu z Adelaide do Melbourne: na sociálních sítích jste ukázal i malou oslavu, s trenérem Michalem Navrátilem jste si ťukli pivem. Chutnalo vám?

Ano, bylo to Peroni, takže italské pivo. Po výhře chutnalo dobře, ale ani australské pivo určitě není takové, na jaké jsme my Češi zvyklí. Plzeň to nikdy není a nikdy nebude, ať se snaží sebevíc.

Na Australian Open obhajujete čtvrtfinále cítíte kvůli tomu větší tlak?

Necítím. Teď se mi to možná říká jednodušeji, když jsem vyhrál turnaj, ale už mi možná trošku pomůže i to, že jsem letos nasazený. Samozřejmě vím, že body tady obhajuju, ale na druhou stranu jsem teď vyhrál první kolo, mám to nějak rozjeté a udělám všechno proto, aby se mi obhajoba povedla.

A kdyby se vám cíl splnit nepodařilo? Už ve třetím kole vás může čekat Němec Alexander Zverev.

Tak se nic neděje, pořád odtud budu rozhodně odjíždět se vztyčenou hlavou, protože už teď můžu říct, že mám z australského turné jeden titul. Ale rozhodně to neznamená, že už jsem uspokojený, budu se snažit dosáhnout minimálně loňského výsledku, a když to vyjde, bude to super.

Přihlásil jste se i do čtyřhry s Petrem Nouzou, budete mít dostatek sil?

V Austrálii jsem se vždycky cítil dobře, a když jsem měl možnost se s Petrem domluvit a trošku mu pomoct, aby se na grandslam dostal, tak jsem neváhal. Programy tady často vychází, že se střídá singl a debl, takže je malá šance, že se dvouhra a čtyřhra bude hrát v jeden den. Po dobré zkušenosti z loňska, kdy jsem tady debl hrál taky, jsem se s Petrem domluvil a určitě máme šanci nějaké kolo vyhrát.