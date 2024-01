Nové maximum a zkušenosti. Jak mladá Brenda vzdorovala světové dvojce

„Bylo to speciální, doufám, že tam příště vyhraju,“ líčila pak reportérům v Melbourne. Z Austrálie si mladá Češka odváží cenné zkušenosti a premiérovou účast ve druhém kole grandslamu. Po turnaji navíc vůbec poprvé v kariéře poskočí do první stovky žebříčku WTA.

Co si ze zápasu s druhou ženou světa odnášíte?

Když proti sobě cítíte hru takové hráčky, je to neuvěřitelná zkušenost. Když na ni koukáte v televizi, tak vůbec nevíte, jak doopravdy hraje. Myslím si, že i když byl výsledek takový, jaký byl, tak jsem s ní mohla hrát výměny. A v prvním setu jsem se docela držela. Doufám, že příště už takovou hráčku porazím.

Jak jste si užila night session na centrkurtu?

V mém věku je to něco ohromného a myslím, že pro budoucí kariéru je to skvělá zkušenost. Ale když prohrajete, tak si ani takový kurt neužijete na maximum. Ještě lepší by bylo, kdybych odcházela jako vítězka.

Přece jen jste bojovala proti obhájkyni titulu.

Ano, proto se na zápas dívám jenom pozitivně. Soupeřky si nevybíráte, ale občas to zamrzí, protože jsem byla celkem dobře rozjetá z kvalifikace a povedlo se mi i první kolo, takže je pak těžké dostat hned takhle brzo loňskou vítězku, která je ještě k tomu velmi konzistentní. Ale nakonec je prohra jako prohra.

Aryna Sabalenková si podává ruku s Brendou Fruhvirtovou po vzájemném duelu ve 2. kole Australian Open.

Ubyly vám síly po náročné kvalifikaci a prvním kole?

Spíš zdravotně jsem na tom nebyla moc dobře. Už delší dobu mě trápí nějaké bolesti, pořád se s něčím potýkám. Není to pro mě lehké, nemohu jít do každého zápasu na sto procent, ale snažím se s tím nějak pracovat. Každopádně se nechci vymlouvat, to nemám ráda.

Cítila jste, že jste si získala přízeň fanoušků?

Bylo super něco takového zažít, zahrát si poprvé na kurtu Roda Lavera bylo speciální.

Dokonce máte srovnání s Roland Garros, kde jste se loni v prvním kole představila na dvorci Suzanne Lenglenové.

Kurty jsou jiné, i když je Suzanne Lenglen menší kapacitně, tak mi to tam přišlo daleko větší. Tady je arena rozlehlá, tam zase sahá víc do výšky. Ale obojí byla super zkušenost.

Jak se na takové prostředí zvyká?

Je jiné než normální kurt, ale na Rodu Laverovi jsem se byla před zápasem rozehrát, takže jsem si na něj mohla od začátku zvyknout.

Co vám po zápase řekla soupeřka?

Že doufá, že jsem zdravotně v pořádku.