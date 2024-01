Konečně štěstí na los. A cíl? Hrát jen hlavní soutěže, líčí ambiciózní Macháč

„Konečně jsem měl trochu štěstí na los, na grandslamech jsem zatím měl v prvním kole vždy hned nasazeného soupeře,“ připomněl po zápase českým reportérům v Austrálii.

Do hlavní soutěže se v Melbourne dostal už počtvrté v řadě, loni však v prvním kole vychytal silného Nora Caspera Ruuda, kterému zvládl sebrat pouze jeden set. I proto byl rád, že letos k němu byl pavouk příznivější. „Močizuki je skvělý hráč, ale mohl jsem samozřejmě dostat daleko těžší soupeře.“

Macháče nakopla soupeřova dvojchyba za stavu 6:5, po níž Japonec českému hráči daroval první set. Třiadvacetiletý tenista pak vystřihl šňůru excelentních úderů a druhé dějství ovládl jasně 6:1, a přestože ve třetí sadě čelil dvěma setbolům Močizukiho, zápas nakonec urval bez ztráty setu.

Za stavu 3:2 ve třetí sadě jste přišel o podání a výhodu brejku. Znejistil jste?

Úplně mě to nerozhodilo, spíš jsem byl zklamaný z toho, že jsem dal soupeři možnost se nakopnout, když už jsem ho měl dole. Ten game jsem úplně nezvládl, ale zase jsem byl rád, že mě to nijak neovlivnilo, snažil jsem se hrát, jako by se nic nestalo. Hlídal jsem důležité míče, vyhrát 3:0 se mi ještě snad nepodařilo, o to více si toho vážím.

Co zápas rozhodlo ve váš prospěch?

Po tenisové stránce to nebylo úplně top, nebyl jsem v nejlepší formě, ale o to více jsem k bodům přistupoval zodpovědně. Myslím, že oproti soupeři jsem se lépe pohyboval. Celkem foukal vítr, takže to nebylo úplně jednoduché. A určitě jsem lépe servíroval a využíval příležitosti, které se naskytly. Škoda jen ztraceného servisu ve třetím setu, ale zase jsem se dostal zpátky z důležitých stavů, za což jsem rád.

Tomáš Macháč si plácá se soupeřem Šintarem Močizukim po vyhraném zápase prvního kola Australian Open.

Utkání sledovalo poměrně dost diváků.

Byl jsem překvapený, tribuny byly skoro plné. Hráli jsme teda na menším kurtu číslo třináct, kde se mi povedlo den před zápasem ještě potrénovat. Ale kurt byl příjemný, má velké výběhy.

Australian Open je jediným grandslamem, na kterém jste postoupil do druhého kola, dokonce už potřetí. Čím to?

Hraje se mi tady dobře, ten povrch je celkem rychlý. A když přeje počasí a je velké vedro, je to tady vždy úplně něco jiného něž v průběhu celého roku. Dvakrát se mi tady podařilo kvalifikovat, loni jsem šel rovnou do hlavní soutěže a měl těžký los, letos jsem počtvrté v hlavní. To se pak hraje jinak, než když musíte projít kvalifikací, které jsou strašně náročné.

Ale třeba na prvním turnaji sezony v Brisbane jste ji zvládl.

Byl jsem hodně mile překvapený. Připravoval jsem se v hale a jít potom ven do velkého tepla není snadné. Ale postupně se i počasí uklidnilo, takže jsem si zvykl. Jel jsem tam s cílem se trochu rozkoukat a potrénovat, že se mi povede vyhrát tři zápasy, jsem upřímně ani nečekal. Na druhu stranu poslední utkání s Hijikatou byla velká škoda, protože jsem mohl vyhrát, ale předvedl jsem dobrý výkon.

Pořád platí, že byste si s partnerkou Kateřinou Siniakovou v Melbourne rádi zahráli i smíšenou čtyřhru?

Budeme to řešit, po singlech se pobavíme. Uvidíme, jestli nám dají divokou kartu, ale určitě bychom si společně zahráli rádi.

Třeba i v rámci přípravy na letošní olympiádu v Paříži?

Nad tím jsem ještě nepřemýšlel, snažím se žít přítomností. Olympiáda je pro mě samozřejmě hezká věc, ale teď ji neřeším. V Melbourne si letos zahraju singla i debla, a kdyby vyšel ještě mix, mohl bych se zúčastnit tří hlavních soutěží. To by bylo hezké.

Český tenista Tomáš Macháč hraje forhend v 1. kole Australian Open.

Už jste se zabydlel v první stovce světového žebříčku?

Je to určitě velká pomoc, chci se v ní udržet a hrát hlavní soutěže. Loni jsem se naštěstí vyhnul zranění, odehrál jsem tolik turnajů, kolik bych měl. Koncovka sezony byla skvělá, lepší být ani nemohla. Kdyby se mi možná podařilo dotáhnout pár dalších zápasů, mohlo to být o něčem jiném. Ale musím říct, že jsem rád za to, jak teď hraju. I když se nedaří, tak se mi líbí, jak na kurtu působím.

Na podzim jste ovládl dva challengery po sobě, patřil jste k důležitým oporám při Davis Cupu.

Tam jsem hrál výborně. Měl jsem štěstí, že jsem byl lucky loser ve Stockholmu, kde jsem porazil Wawrinku, následně jsem nedoservíroval s Djerem. Ve Vídni jsem uhrál set s Tsitsipasem, ve třetím jsem vedl 4:1. Tenisově to bylo skvělé. Bohužel se klíčové zápasy nepřehouply na mou stranu. Potom jsem se snažil dobře připravit, což se mi povedlo. Musím hlavně udržet zdraví, makat každý den a výsledky se dostaví.