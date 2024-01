ONLINE: Krejčíková hraje o třetí kolo, B. Fruhvirtová vyzve světovou dvojku

Na kurtu už zápolí jedenáctá žena žebříčku WTA Krejčíková, které stojí v cestě světová osmdesátka Korpatschová.

Obě tenistky se na postup z prvního kola poměrně nadřely. Němka prošla dál navzdory prohrané první sadě proti Britce Burrageové, Krejčíková podobně hasila neštěstí ve druhém a třetím setu s Japonkou Hontamaovou.

Štítek se vzájemnými utkáními těchto dvou tenistek je prázdný, zkušenosti hrají ve prospěch Češky. Šampionka Roland Garros z roku 2021 to v Melbourne dotáhla nejdále do čtvrtfinále, její německá soupeřka na grandslamech nikdy neprošla do třetího kola.

Větší výzva pro Macháče

Macháče ve třetím mači středečního programu v Kia Areně otestuje Tiafoe. Američan se v Melbourne představil nejlépe před pěti lety, kdy došel do čtvrtfinále, v roce 2023 na žádném z grandslamů nechyběl ve třetím kole.

Naopak pro Macháče by třetí kolo na jednom ze čtyř největších turnajů bylo premiérou. 75. hráč světa v prvním zápase v Melbourne ve třech setech přehrál Japonce Močizukiho.

„Konečně jsem měl trochu štěstí na los, na grandslamech jsem zatím měl v prvním kole vždy hned nasazeného soupeře,“ svěřil se po triumfu nad 136. hráčem světa.

Tiafoe zvládl v prvním kole ve čtyřech setech těžší zkoušku v podobě Chorvata Čoriče. Z jediného vzájemného duelu odešel vítězně po skreči Čecha před rokem Američan.

Milník pro Brendu Fruhvirtovou

Poprvé ve své mladičké kariéře zabojuje ve druhém kole grandslamu šestnáctiletá Brenda Fruhvirtová, a to přímo ve slavné aréně Roda Lavera. Proti ní bude stát druhá hráčka světa a obhájkyně loňského titulu z Melbourne Běloruska Sabalenková.

V papírově nerovném souboji může mladá Češka pouze šokovat, střet s absolutní tenisovou extratřídou si už vyzkoušela poměrně nedávno.

Před úspěšnou kvalifikací v Melbourne se v osmifinále turnaje v Aucklandu utkala Američankou Gauffovou, se kterou v první sadě uhrála tři gamy, v další však ani jeden.

Do druhého kola Australian Open postoupila ve třech setech přes Rumunku Bogdanovou, proti níž zapsala premiérovou výhru v grandslamové hlavní soutěži. Sabalenková se v prvním kole zdržela na kurtu s německou kvalifikantkou Seidelovou pouze o jeden game déle, než bylo nutno, triumfovala 6:0 a 6:1.

„Bude to skvělá zkušenost,“ těší se na zápas Fruhvirtová.

Hrají Djokovič, Sinner i Gauffová

Fruhvirtovou na hlavním kurtu vystřídá Srb Novak Djokovič, jehož prozkouší 43. hráč světa Alexei Popyrin. Na fenomenální loňskou sezonu ve druhém zápase v Austrálii navazuje čtvrtý hráč světa Ital Jannik Sinner, kterého vyzývá nizozemský kvalifikant Jesper De Jong. Neporazitelnost Američanky Coco Gauffové v letošní sezoně se pokusí přerušit krajanka Caroline Dolehideová.

